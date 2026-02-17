Fico čelí kritike: Premiér je podľa opozície v otázke bývania stratený

BRATISLAVA - Dostupnosť bývania je na Slovensku veľkým problémom. Premiér Robert Fico (Smer-SD) je však v tejto téme absolútne stratený. Nepriniesol žiadne riešenia a vyhovára sa na neviditeľnú ruku trhu namiesto toho, aby prebral zodpovednosť za 15 rokov svojich vlád, ktoré nás do tejto situácie dostali, vyhlásili v utorok na tlačovej konferencii predstavitelia opozičného Progresívneho Slovenska (PS).
archívne video
Reagovali tak vystúpenie predsedu vlády na utorkovej medzinárodnej odbornej konferencii o dostupnom nájomnom bývaní. Hovoril na nej, že bývanie sa stalo luxusom, trh nič nevyriešil a v tomto zlyhal. „Premiér sa opäť len vyhováral. Začal celý svoj príhovor tým, že nariekal, že vraj zlyhala neviditeľná ruka trhu a preto máme dnes problém s bývaním. No len on zabúda, že pri tej ruke trhu 15 rokov vládol,“ upozornil poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Hargaš (PS).
Poukázal na to, že keď sa Fico v roku 2006 prvýkrát stal premiérom, meter štvorcový (m2) stál na Slovensku v priemere 973 eur. V súčasnosti je to už 3262 eur, čo je vyše 330 % nárast. „A medzitým boli tri vlády Roberta Fica, 15 rokov vládne v tejto krajine a on hovorí, že celý tento nárast iba sledoval ako taký pozorovateľ,“ kritizoval Hargaš. Pripustil, že bývanie zdražuje v celej Európe, na Slovensku však výrazne nadpriemerne. „Od roku 2010 ceny bývania v Európe vzrástli o 62 %, ale na Slovensku takmer dvojnásobne, až o 116 %. Čiže na Slovensku nám rastú ceny rýchlejšie. A to už nie je európsky problém, to je náš lokálny problém,“ zdôraznil opozičný poslanec.
Podľa vlastných slov si kládol otázku, prečo Fica téma bývania zaujíma a prečo si ju zrazu vybral ako svoju prioritu. „Jediný dôvod, prečo on si toto vybral ako premiérsku tému, sú eurofondy. Je to problém aj v iných krajinách Európskej únie. Európska komisia do toho bude investovať peniaze a Fico zacítil peniaze,“ vyhlásil Hargaš.