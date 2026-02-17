Rodinný kar v kaviarni sa poriadne zvrhol: ŠOKOVANEJ rodine predložili túto účtenku, vraj sú depresívni s*áči!

DORCHESTER - Rodinka v anglickej lokalite Poundbury v Dorchestri neskrývala úľak a šok z toho, čo im vyviedli v miestnej kaviarni. Organizovali v nej totiž kar za zosnulého člena rodiny, no personál ich mal len za uplakaných "depresívnych s*áčov". Aspoň to stálo na účtenke.
Na prípad upozornil zahraničný portál LADbible. Poukazuje na to, že kaviareň Crossroad café v Poundbury sa musela rodine ospravedlniť za to, čo vyviedli. Rodina si totiž časť kaviarene na niekoľko hodín za 200 libier rezervovala. Išlo o spomienku na ich aktuálne zosnulého otca rodiny, čo by sa dalo prirovnať k našim karom.
Personál bol ako z olova
Rodinní príslušníci, ktorí predstavovali 34-ročná Hannah s rodinou a jej trúchliacou matkou Sue, si už skôr začali všímať, že niečo nehrá. Personál bol vraj hrubý a odmietal sa vcítiť do ich situácie. "Boli hrubí, nezaujímali ich naše potreby a badateľný bol aj pocit, akoby nás hnali čím skôr preč," posťažovala sa Hannah s tým, že s predstihom už odpratávali nedopité poháre a taniere s jedlom.
Po tejto nepríjemnej skúsenosti zaplatili za útratu a dostali účtenku. Na celý prípad by sa zrejme aj po tejto zlej skúsenosti za pár dní zabudlo, no zlý zážitok umocnila účtenka, ktorú rodina dostala. Hannah s hrôzou zistila, že rodinu v nej označili za "depressed f*cks", čo by sa dalo preložiť ako "depresívni s*áči".
"Celá tá vec mi pripadala nechutná. Boli sme smútiaca rodina na pohrebnej smútočnej hostine za nášho otca a tento chorý vtip veci ešte zhoršil. Sme nesmierne nahnevaní," pokračovala Hannah. Išlo asi o 30 ľudí, ktorí sa na udalosti zúčastnili. Rodina teda zavolala do kaviarne, pričom jej spolumajiteľ Matthew McCaurtie im povedal, že za to môže jeden z ich zamestnancov, ktorý tento čin označil za "žart". Ukázal sa však ako dosť nevhodný.
Podnik si sype popol na hlavu
Kaviareň už medzitým na sociálnu sieť zavesila svoje v poradí druhé ospravedlnenie, v ktorom reagujú na kritiku verejnosti. "Ako malý rodinný podnik sme hrdí na to, že ku každému zákazníkovi pristupujeme s rešpektom a súcitom. Toto správanie neodráža naše hodnoty ani štandard služieb, ktorý tvrdo pracujeme na udržaní," zareagovali vo vyhlásení.
Po tejto eskapáde sa kaviareň navyše rozhodla odškodniť rodinu tým, že jej vrátila plnú sumu za rezerváciu kaviarne, teda 200 libier. "Platba už bola v plnej výške vrátená. Dotknutý zamestnanec bol suspendovaný do ďalšieho konania a požiadal som ho o formálne písomné ospravedlnenie," doplnil spolumajiteľ kaviarne.