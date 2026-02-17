Pátranie po NEZVESTNEJ mame moderátorky: Prezident Trump pritvrdzuje... Hrozí TRESTOM SMRTI!

WASHINGTON/ARIZONA – Dramatické pátranie po mame známej americkej moderátorky naberá politický rozmer. Prezident Donald Trump vyhlásil, že ak 84-ročnú Nancy Guthrie nenájdu živú a bez ujmy, zodpovední môžu čeliť trestu smrti!
Trump v krátkom rozhovore pre americké médiá uviedol, že podozrivých čakajú „veľmi, veľmi prísne“ a dokonca „najprísnejšie“ federálne tresty, ak sa potvrdí najhorší scenár. Na otázku, či to znamená, že ministerstvo spravodlivosti požiada o trest smrti, odpovedal jednoznačne: „Áno, to je pravda.“ Arizona patrí medzi 27 štátov USA, kde je trest smrti stále legálny. Od roku 2022 tam vykonali dve popravy.
V podobných mediálne sledovaných prípadoch nie je výnimočné, že sa do vyšetrovania zapoja federálne úrady – najmä ak existuje podozrenie na porušenie federálnych zákonov alebo medzištátny prvok. Prezident sa k prípadu vyjadril už krátko po tom, čo bola Nancy 1. februára nahlásená ako nezvestná. Na svojej sociálnej sieti napísal, že osobne hovoril s jej dcérou Savannah a nariadil všetkým federálnym zložkám, aby boli rodine aj miestnym vyšetrovateľom okamžite plne k dispozícii.
„Nasadzujeme všetky zdroje, aby sme jej mamu bezpečne dostali domov. Modlitby celého národa sú s ňou a jej rodinou. Boh žehnaj a chráň Nancy!“ odkázal. Nancy bola naposledy videná 31. januára približne o 21:48. Večer strávila so svojou dcérou Annie a zaťom Tommasom Cionim pri večeri a spoločenských hrách. Odvtedy sa po nej zľahla zem. Šerif okresu Pima Chris Nanos, ktorý vedie vyšetrovanie, potvrdil, že prípad stále vyšetrujú ako únos, nie ako nepodarenú krádež. „Niekto jednoducho zmizol z povrchu zemského. A máme kamerový záznam, ktorý ukazuje osobu zodpovednú za tento čin,“ vyhlásil.
Motív však zostáva záhadou. „To je presne to, kde sa zasekneme. Je to kvôli peniazom? Mali sme jednu požiadavku na výkupné. Ale ide naozaj o peniaze, alebo o pomstu?“ pýta sa šerif. Savannah sa po dvoch týždňoch od zmiznutia svojej mamy prihovorila aj priamo údajným únoscom. Vo videu zverejnenom na Instagrame odkázala: „Tomu, kto ju má alebo vie, kde je, chcem povedať – nikdy nie je neskoro. Nie ste stratení ani sami. Nikdy nie je neskoro urobiť správnu vec.“ S viditeľnými emóciami dodala, že verí v „základnú dobrotu každého človeka“ a že stále dúfa v šťastný koniec.
Pátranie po Nancy Guthrieovej tak pokračuje už tretí týždeň. Otázkou zostáva, či sa prípad skončí návratom domov – alebo jedným z najtvrdších trestov, aké americký právny systém pozná.