Prvý predvolebný PRIESKUM v roku 2026 je tu! TAKTO hýbali číslami sviatky a politické prázdniny

BRATISLAVA - Ak by sa parlamentné voľby konali v prvej polovici januára 2026, vyhralo by ich hnutie Progresívne Slovensko so ziskom 20,8 percenta. Nasleduje strana Smer-SD, ktorú by na začiatku roka 2026 volilo 17,8 percenta opýtaných a na treťom mieste je mimoparlamentné hnutie Republika, ktoré by v aktuálnom volebnom modeli získalo 12,9 percenta.
Vyplýva to z prieskumu agentúry NMS Market Research Slovakia. Na štvrtom mieste je hnutie SLOVENSKO, ktoré by získalo podporu 7,2 percenta hlasov, nasleduje strana Hlas-SD s podporou 6,5 percenta. Tesne za ňou sa umiestnilo KDH so ziskom 6,4 percenta.
Sloboda a Solidarita by v januári získala podporu na úrovni 6 percent. Demokrati zaznamenali 5,5 percenta. Tesne pred bránami parlamentu skončila Maďarská aliancia, volilo by ju 4,6 percenta opýtaných.
Do parlamentu by sa nedostalo ani hnutie SME RODINA so ziskom 3,2 percenta, vládna SNS so ziskom 2,8 percenta a hnutie Za ľudí s podporou 2 percent. Ostatné subjekty získali menej ako 2 percentá.
Parlamentných volieb zúčastnilo 60,4 percenta voličov.
Ak sa pozrieme na rozloženie mandátov v NR SR na základe januárového volebného modelu, vyzeralo by nasledovne:
- PS: 38 mandátov
- Smer-SD: 32 mandátov
- Republika: 23 mandátov
- Hnutie Slovensko: 13 mandátov
- Hlas-SD: 12 mandátov
- KDH: 11 mandátov
- SaS: 11 mandátov
- Demokrati: 10 mandátov
Prieskum sa konal v čase od 08. 01. – 11. 01. 2026 a zúčastnilo sa ho 1 003 respondentov.