Kapitán lietadla prehovoril o UFO: Videl som veci, ktoré sa objavili odnikiaľ! PRAVDA je však iná, než čakáte

USA - Skúsený kapitán odpovedal na otázky ľudí na sociálnej sieti a prezradil, čo ho počas rokov vo vzduchu skutočne vyľakalo. Hoci priznal aj stretnutia s neidentifikovateľnými objektmi, najväčšie obavy v ňom vyvolávajú moderné technológie.
Väčšina cestujúcich nastupuje do lietadla s jediným želaním – aby let prebehol pokojne a bez komplikácií. Podľa amerického pilota vystupujúceho na sociálnych sieťach pod menom Captain Steve však práca vo výške prináša aj momenty, ktoré rozhodne nepatria medzi rutinu.
Počas otázok a odpovedí so svojimi sledovateľmi dostal aj tú, ktorá zaujíma mnohých: či niekedy videl niečo nevysvetliteľné. Kapitán priznal, že technicky vzaté sa už stretol s „UFO“, no nejde o scenáre známe z filmov o mimozemšťanoch. Ako vysvetlil, piloti občas míňajú objekty, ktoré sa objavia náhle a vo veľkej rýchlosti – často ide napríklad o héliové balóny unesené do výšky vetrom. Za skutočne znepokojivý jav však považuje niečo iné. „Už som videl preletieť drony. To je desivé,“ uviedol. Zrážka s takýmto zariadením by totiž mohla vážne ohroziť bezpečnosť letu.
Nejde o nič nadprirodzené
Pilot zároveň priblížil aj zvláštne svetelné úkazy, ktoré možno z kokpitu pozorovať najmä pri letoch nad kanadským pobrežím Atlantiku. V skutočnosti nejde o nič nadprirodzené – ide o slnečné lúče odrážajúce sa od satelitov. Tie sa podľa jeho slov dokážu na oblohe náhle rozsvietiť a vzápätí zmiznúť, čo môže vytvárať dojem pohybu či neznámych objektov.
Hoci tieto javy pôsobia na prvý pohľad zvláštne, väčšina z nich má racionálne vysvetlenie. Skúsenosti pilota však zároveň ukazujú, že moderná letecká doprava čelí novým výzvam – a práve tie môžu byť z pohľadu bezpečnosti oveľa znepokojivejšie než akékoľvek mýty o UFO.