Pondelok16. február 2026, meniny má Ida, Liana, zajtra Miloslava

KDH spochybnilo tvrdenie o 99-percentnom čerpaní z Programu rozvoja vidieka

Marián Čaučík
Marián Čaučík (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) spochybnilo tvrdenie ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (Smer-SD) o takmer 99-percentnom čerpaní projektových podpôr z Programu rozvoja vidieka za roky 2016 až 2025. Takáč podľa KDH do celkových súm započítal aj spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, čím podľa hnutia skresľuje reálne čerpanie európskych zdrojov. Uviedol to na tlačovej konferencii podpredseda KDH Marián Čaučík.

archívne video

Tlačová konferencia strany KDH na tému hazard je zlo (Zdroj: TOPKY/Vlado Anjel)

Hnutie uviedlo, že podľa údajov prezentovaných samotným ministrom dosiahlo čerpanie projektových podpôr 1,562 miliardy eur. Celková alokácia z fondov Európskej únie pritom predstavovala 1,587 miliardy eur. „Ak tieto dve sumy porovnáme, vychádza čerpanie na úrovni 98,8 %, teda takmer 99 %. Nehovoríme, že minister nehovorí pravdu, ale vysvetlime si, ako k tomuto číslu prišiel,“ doplnil Čaučík.

Spor o európske zdroje a spolufinancovanie

Podľa opozície však minister pri prezentácii nerozlišoval medzi európskymi zdrojmi a povinným spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu. Ako príklad uviedli rok 2022, keď bolo podľa údajov na webovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) vyplatených 40 miliónov eur, z toho 29,5 milióna eur z európskych zdrojov a 10,5 milióna eur zo štátneho rozpočtu. Spolufinancovanie predstavovalo 20 %.

Opozičné KDH uviedlo, že ak sa do celkového čerpania započítajú aj zdroje zo štátneho rozpočtu, vzniká dojem vyššieho čerpania európskych fondov. „Minister prezentuje sumy ako čerpanie európskych zdrojov, no ide aj o spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu,“ vysvetlili.

Rozdiel vyše pol miliardy eur

Podľa ich výpočtov bolo na celé obdobie k dispozícii 1,580 miliardy eur z fondov EÚ a 549 miliónov eur zo štátneho rozpočtu, spolu 2,129 miliardy eur. Keď sa od tejto sumy odpočíta deklarované čerpanie 1,562 miliardy eur, rozdiel predstavuje 567 miliónov eur.

„Ide o prostriedky, ktoré mohli byť použité pre slovenský vidiek, farmárov, potravinárov či lesníkov,“ uzavrel Čaučík. Zároveň poukázali na to, že minister podľa nich počas jeho pôsobenia nevypisoval nové výzvy v dostatočnom rozsahu.

Viac o téme: VýzvyKDHČerpaniaMarián ČaučíkRichard TakáčPRV
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Marián Čaučík
Hazard na každom rohu? KDH kritizuje zmeny v zákone
Domáce
Richard Takáč
KDH vyzýva Takáča! Má vysvetliť zmluvy na lesnícke služby
Domáce
Vláda opäť zasadla: TOTO
Vláda opäť zasadla: TOTO schválila, hovoria aj o ochrane detí online a energopomoci
Domáce
Čaučík očakáva chaos, ak
Čaučík očakáva chaos, ak by fungovala nástupnícka inštitúcia Úradu na ochranu oznamovateľov
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Vodiči hlásia z Bratislavy neupravené cesty
Vodiči hlásia z Bratislavy neupravené cesty
Správy
V Bratislave došlo k nehode dvoch osobných áut
V Bratislave došlo k nehode dvoch osobných áut
Správy
V Prešove sa slávnostne začala výstavba národného jazdeckého tréningového centra, uviedol minister Huliak
V Prešove sa slávnostne začala výstavba národného jazdeckého tréningového centra, uviedol minister Huliak
Správy

Domáce správy

FOTO Na autobusovej stanici v
Šok na autobusovej stanici v Nitre: Pri stene budovy ležala igelitová taška s vojenskou muníciou!
Domáce
FOTO Valia sa na nás
Valia sa na nás vlny SNEŽENIA! VIDEO Bratislavu už zasypal sneh, TÚTO časť Slovenska má zasiahnuť najviac
Domáce
MIMORIADNE Poplach v Bukóze:
MIMORIADNE Poplach v Bukóze: V areáli unikla nebezpečná látka, na mieste sú záchranné zložky
Domáce
Za týždeň 190 dopravných nehôd: Viac zranených aj obetí, polícia vyzýva na opatrnosť
Za týždeň 190 dopravných nehôd: Viac zranených aj obetí, polícia vyzýva na opatrnosť
Regióny

Zahraničné

Ilustračné foto
Európska komisia sa zúčastní na stretnutí Trumpovej Rady mieru ako pozorovateľ
Zahraničné
Olympiáda 2026 Je to
Olympiáda 2026 Je to definitívne, hokejová matematika rozhodla: Slováci poznajú cestu do semifinále aj čas zápasu
Domáce
Členky Sýrskych demokratických síl
Prelom v Sýrii: Kurdské sily prepustili 34 Austrálčanov s väzbami na Islamský štát
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ MIMORIADNE Ďalšie železničné nešťastie!
MIMORIADNE Ďalšie železničné nešťastie! Vykoľajil sa vlak, na koľaje spadla lavína: Prvé FOTO z miesta nehody
Zahraničné

Prominenti

Belohorcová SEXI ako nikdy
Belohorcová SEXI ako nikdy predtým: Ukázala BOŽSKÉ telo... Mínus 20 rokov
Domáci prominenti
Dana Eden
TRAGÉDIA počas nakrúcania seriálového hitu: Producentku (†52) našli mŕtvu v hotelovej izbe!
Zahraniční prominenti
Česko-Slovenský ples, Andrea Verešová
Verešovej syn (16) rastie ako z vody: Fíha, to bude lámač ženských sŕdc!
Domáci prominenti
Taylor Swift
Taylor Swift vo VOJNE so známou firmou: Požiadala vládu, aby ZAKROČILA!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

ZÁHADA z čias druhej
ZÁHADA z čias druhej svetovej vojny: Holub doručil KÓD, ktorý je aj po 80 rokoch NEPREKONATEĽNÝ! Dokážete to rozlúštiť?
Zaujímavosti
Moldavskí hobiti: V Rogojeni
Moldavskí hobiti: V Rogojeni žijú v unikátnych domoch, dedina však vymiera
dromedar.sk
jaskynný komplex Gorham’s Cave
Prepíše tento objav dejiny ľudstva? Vedec odhalil 40-tisíc rokov starý kód, ktorý spája Egypt s celým svetom!
Zaujímavosti
V Brazílii našli 1
V Brazílii našli 1 500 TAJOMNÝCH tunelov: NIE SÚ to bane ani jaskyne, pravda o ich vzniku vás ZAMRAZÍ!
Zaujímavosti

Dobré správy

Muži by sa nemali
5 signálov, pri ktorých by mali muži spozornieť: Čo robiť, ak trápia aj vás?
Domáce
ZOH 2026 ANKETA Od
ZOH 2026 ANKETA Od Šťastného po Slafkovského: Kto je podľa vás najlepším slovenským hokejistom na ZOH?
sportky.sk
ZOH 2026 Hokejový turnaj
ZOH 2026 Hokejový turnaj je v plnom prúde: Vedeli ste toto o našej najväčšej hviezde?
hashtag.sk
SÚŤAŽ Ako dopadnú slovenskí
SÚŤAŽ Ako dopadnú slovenskí hokejisti na ZOH? Pozrite si, aká skvelá cena na vás čaká
sportky.sk

Ekonomika

Skončí Slovensko ako Grécko? Situácia sa podľa expertov z NBS začína nebezpečne podobať!
Skončí Slovensko ako Grécko? Situácia sa podľa expertov z NBS začína nebezpečne podobať!
Stopka aj pre ruskú ropu? Ropovod Družba stojí, Slovensko aj s Maďarskom hľadajú pomoc!
Stopka aj pre ruskú ropu? Ropovod Družba stojí, Slovensko aj s Maďarskom hľadajú pomoc!
Kto by mal ísť do dôchodku skôr? Odborári to vidia veľmi jasne, tieto profesie by si to zaslúžili!
Kto by mal ísť do dôchodku skôr? Odborári to vidia veľmi jasne, tieto profesie by si to zaslúžili!
Pozor na podvod: Na tejto stránke si dovolenku určite nekupujte, upozorňuje SOI!
Pozor na podvod: Na tejto stránke si dovolenku určite nekupujte, upozorňuje SOI!

Šport

ZOH 2026 Pozícia, o ktorej sme ani nesnívali: Slovensko má pred štvrťfinále jednu veľkú výhodu
ZOH 2026 Pozícia, o ktorej sme ani nesnívali: Slovensko má pred štvrťfinále jednu veľkú výhodu
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Presne tomuto sa chceli vyhnúť: Česi sa po nedeľňajších zápasoch dozvedeli zlú správu
ZOH 2026 Presne tomuto sa chceli vyhnúť: Česi sa po nedeľňajších zápasoch dozvedeli zlú správu
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Kedy bude hrať Slovensko štvrťfinále? Poznáme program, nešťastná kolízia so slalomom Petry Vlhovej
ZOH 2026 Kedy bude hrať Slovensko štvrťfinále? Poznáme program, nešťastná kolízia so slalomom Petry Vlhovej
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Slová príkladného kapitána: Tatar priblížil recept, ktorý by mohol platiť na nemecké hviezdy
ZOH 2026 Slová príkladného kapitána: Tatar priblížil recept, ktorý by mohol platiť na nemecké hviezdy
Hokej na ZOH 2026

Auto-moto

Nová Kia Sportage naďalej s plnou paletou motorov. Aj turbobenzín s AWD
Nová Kia Sportage naďalej s plnou paletou motorov. Aj turbobenzín s AWD
Novinky
NDS: Elektronická diaľničná známka má desať rokov, predalo sa 45 miliónov kusov
NDS: Elektronická diaľničná známka má desať rokov, predalo sa 45 miliónov kusov
Doprava
BBSK plánuje vybudovať cyklotrasu medzi Žiarom nad Hronom a Žarnovicou
BBSK plánuje vybudovať cyklotrasu medzi Žiarom nad Hronom a Žarnovicou
Doprava
TEST: BMW M5 Touring - rýchlejšie kombi neexistuje. Zabojuje aj proti 2x drahším
TEST: BMW M5 Touring - rýchlejšie kombi neexistuje. Zabojuje aj proti 2x drahším
Testy

Kariéra a motivácia

Freelance life: Ako zarobiť prvých 500 € bez stresu a z pohodlia domova
Freelance life: Ako zarobiť prvých 500 € bez stresu a z pohodlia domova
Rady, tipy a triky
AI vám môže otvoriť dvere k práci snov. Zistite, ako ju využiť ešte dnes
AI vám môže otvoriť dvere k práci snov. Zistite, ako ju využiť ešte dnes
Získaj prácu
Multitasking vás oberá o čas a zdravie: Prečo prehnaná snaha zvládať všetko naraz škodí vašej mozgovej kapacite
Multitasking vás oberá o čas a zdravie: Prečo prehnaná snaha zvládať všetko naraz škodí vašej mozgovej kapacite
Pracovné prostredie
LinkedIn secrets: Ako vás zamestnávatelia nájdu skôr než vy ich
LinkedIn secrets: Ako vás zamestnávatelia nájdu skôr než vy ich
Hľadám prácu

Varenie a recepty

Bleskové žemľové knedle podľa Silvie. Poctivá príloha, ktorú zvládne aj začiatočník.
Bleskové žemľové knedle podľa Silvie. Poctivá príloha, ktorú zvládne aj začiatočník.
Od hrnčekovej klasiky až po luxusné verzie: 15 najlepších receptov na nadýchané bublaniny.
Od hrnčekovej klasiky až po luxusné verzie: 15 najlepších receptov na nadýchané bublaniny.
Najobľúbenejšie recepty z kapusty: Za pár eur zasýtia celú rodinu
Najobľúbenejšie recepty z kapusty: Za pár eur zasýtia celú rodinu
Výber receptov
Lacný študentský obed ktorý zvládne pripraviť každý: Špagety s kečupom
Lacný študentský obed ktorý zvládne pripraviť každý: Špagety s kečupom
Cestoviny

Technológie

Microsoft sa opäť činil: Po najnovšom update Windows užívateľom naskakuje „obrazovka smrti“ a nejde Wi-Fi: Čo robiť, keď máš tieto problémy aj ty?
Microsoft sa opäť činil: Po najnovšom update Windows užívateľom naskakuje „obrazovka smrti“ a nejde Wi-Fi: Čo robiť, keď máš tieto problémy aj ty?
Návody
Bez čipu v hlave: Tento počítač dokáže čítať mozgové signály bez operácie. Stačí čiapka a AI
Bez čipu v hlave: Tento počítač dokáže čítať mozgové signály bez operácie. Stačí čiapka a AI
Technológie
Zem sa opäť spojí do jedného superkontinentu. Vedci upozorňujú, že to môže byť pre ľudstvo likvidačné
Zem sa opäť spojí do jedného superkontinentu. Vedci upozorňujú, že to môže byť pre ľudstvo likvidačné
Veda a výskum
Vedci dokázali ovplyvniť obsah snov. Mozog na podnety reagoval aj počas spánku
Vedci dokázali ovplyvniť obsah snov. Mozog na podnety reagoval aj počas spánku
Veda a výskum

Bývanie

Také ubytovanie hocikde nenájdete! Vnútri sa dá všetko opraviť, v izbách nájdete útulnosť a atmosféru ako zo starých čias
Také ubytovanie hocikde nenájdete! Vnútri sa dá všetko opraviť, v izbách nájdete útulnosť a atmosféru ako zo starých čias
V sprche zrušte steny, vytiahnite koberec a šokujte skrinkou! Týchto 8 trendov prichádza do kúpeľní v roku 2026
V sprche zrušte steny, vytiahnite koberec a šokujte skrinkou! Týchto 8 trendov prichádza do kúpeľní v roku 2026
6 izbových rastlín, ktoré lásku vyznávajú každý deň a možno ste si to nevšimli. Viaceré zvládnu i začiatočníci
6 izbových rastlín, ktoré lásku vyznávajú každý deň a možno ste si to nevšimli. Viaceré zvládnu i začiatočníci
Dom v Čachticiach je radikálne iný. Mladí chceli žiť po svojom, architekt im miesto tradície vytvoril úžasné bývanie
Dom v Čachticiach je radikálne iný. Mladí chceli žiť po svojom, architekt im miesto tradície vytvoril úžasné bývanie

Pre kutilov

Substráty v obchodoch: Podľa čoho na jar vyberať a na čo si dať pozor?
Substráty v obchodoch: Podľa čoho na jar vyberať a na čo si dať pozor?
Záhrada
WD-40 nie je mazivo! 10 vecí, na ktoré ho používate, ale v skutočnosti im škodíte
WD-40 nie je mazivo! 10 vecí, na ktoré ho používate, ale v skutočnosti im škodíte
Údržba a opravy
Pestovanie priesad môže ísť do peňazí. Takto však ušetríte aj desiatky eur!
Pestovanie priesad môže ísť do peňazí. Takto však ušetríte aj desiatky eur!
Záhrada
Korková zátka v chladničke: Geniálny trik s odpadom alebo totálny nezmysel?
Korková zátka v chladničke: Geniálny trik s odpadom alebo totálny nezmysel?
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto znamenia sú magnetom na lásku: Partnerov priťahujú bez akejkoľvek námahy
Partnerské vzťahy
Tieto znamenia sú magnetom na lásku: Partnerov priťahujú bez akejkoľvek námahy
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Valia sa na nás
Domáce
Valia sa na nás vlny SNEŽENIA! VIDEO Bratislavu už zasypal sneh, TÚTO časť Slovenska má zasiahnuť najviac
MIMORIADNE Poplach v Bukóze:
Domáce
MIMORIADNE Poplach v Bukóze: V areáli unikla nebezpečná látka, na mieste sú záchranné zložky
ZVRAT v prípade útoku
Domáce
ZVRAT v prípade útoku medvedice: Trestné stíhanie pre PYTLIACTVO! Poznáme osud TROCH mláďat, zo záberov trhá srdce
Opozičná vojna: Galko zrušil
Domáce
Opozičná vojna: Galko zrušil exposlanca za OĽaNO, rozvalenosť v kresle a zízanie asistentkám na stehná, príde ŽALOBA!

Ďalšie zo Zoznamu