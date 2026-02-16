KDH spochybnilo tvrdenie o 99-percentnom čerpaní z Programu rozvoja vidieka

BRATISLAVA - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) spochybnilo tvrdenie ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (Smer-SD) o takmer 99-percentnom čerpaní projektových podpôr z Programu rozvoja vidieka za roky 2016 až 2025. Takáč podľa KDH do celkových súm započítal aj spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, čím podľa hnutia skresľuje reálne čerpanie európskych zdrojov. Uviedol to na tlačovej konferencii podpredseda KDH Marián Čaučík.
archívne video
Hnutie uviedlo, že podľa údajov prezentovaných samotným ministrom dosiahlo čerpanie projektových podpôr 1,562 miliardy eur. Celková alokácia z fondov Európskej únie pritom predstavovala 1,587 miliardy eur. „Ak tieto dve sumy porovnáme, vychádza čerpanie na úrovni 98,8 %, teda takmer 99 %. Nehovoríme, že minister nehovorí pravdu, ale vysvetlime si, ako k tomuto číslu prišiel,“ doplnil Čaučík.
Spor o európske zdroje a spolufinancovanie
Podľa opozície však minister pri prezentácii nerozlišoval medzi európskymi zdrojmi a povinným spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu. Ako príklad uviedli rok 2022, keď bolo podľa údajov na webovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) vyplatených 40 miliónov eur, z toho 29,5 milióna eur z európskych zdrojov a 10,5 milióna eur zo štátneho rozpočtu. Spolufinancovanie predstavovalo 20 %.
Opozičné KDH uviedlo, že ak sa do celkového čerpania započítajú aj zdroje zo štátneho rozpočtu, vzniká dojem vyššieho čerpania európskych fondov. „Minister prezentuje sumy ako čerpanie európskych zdrojov, no ide aj o spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu,“ vysvetlili.
Rozdiel vyše pol miliardy eur
Podľa ich výpočtov bolo na celé obdobie k dispozícii 1,580 miliardy eur z fondov EÚ a 549 miliónov eur zo štátneho rozpočtu, spolu 2,129 miliardy eur. Keď sa od tejto sumy odpočíta deklarované čerpanie 1,562 miliardy eur, rozdiel predstavuje 567 miliónov eur.
„Ide o prostriedky, ktoré mohli byť použité pre slovenský vidiek, farmárov, potravinárov či lesníkov,“ uzavrel Čaučík. Zároveň poukázali na to, že minister podľa nich počas jeho pôsobenia nevypisoval nové výzvy v dostatočnom rozsahu.