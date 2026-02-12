Hazard na každom rohu? KDH kritizuje zmeny v zákone

BRATISLAVA - Opozičné KDH odmieta pozmeňujúci návrh, ktorý predložil poslanec Roman Malatinec (nezávislý) k novele zákona o bankách. Podľa hnutia zvyšuje tento „prílepok“ dostupnosť hazardu na Slovensku, keďže má umožniť hranie číselných lotérií aj na samoobslužných termináloch a rozšíriť pôsobenie národnej lotériovej spoločnosti Tipos. Výsledkom bude viac miest, viac príležitostí a viac ľudí vtiahnutých do hazardu, vyhlásili vo štvrtok v Národnej rade (NR) SR predstavitelia KDH.
„Hazard rozkladá rodiny, oberá deti o istotu a rodičov o dôstojnosť. Každý nový terminál znamená nové riziko osobného bankrotu a ďalšie ľudské tragédie. Úlohou štátu je hazard obmedzovať, nie ho rozširovať,“ zdôraznil poslanec za KDH Marián Čaučík. Upozornil, že hazard je návykový mechanizmus, ktorý ničí ľudské osudy, vedie k osobným bankrotom, rozpadu rodín, či zadlžovaniu domácností.
„Štát má chrániť slabších a predchádzať závislostiam. Každé rozhodnutie, ktoré zvyšuje dostupnosť hazardu, zvyšuje aj spoločenské náklady, finančné aj ľudské. Slovensko potrebuje viac podpory rodín a dôraz na ich realizáciu, nie viac hrania a gamblerstva,“ dodal právny expert hnutia Jozef Humenský. KDH chce, naopak, presadiť prísnejšie pravidlá, ktoré budú chrániť rodiny, seniorov aj mladých ľudí pred dôsledkami hazardu. Hnutie plánuje bojovať proti rozširovaniu hazardu a presadzovať vyšší odvod z hazardu.