Čaučík očakáva chaos, ak by fungovala nástupnícka inštitúcia Úradu na ochranu oznamovateľov

BRATISLAVA - Opozičný poslanec Národnej rady SR Marián Čaučík (KDH) očakáva chaos, ak by fungovala nástupnícka inštitúcia, ktorá má nahradiť Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO). Doplnil, že aj keby úrad prebral agendu ÚOO bez problémov, komplikácie môžu nastať pri agende odškodňovania obetí trestných činov. Čaučík to uviedol v reakcii na vyjadrenia ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) o tom, že technický presun kompetencií úradu nebude náročný. K transformácii ÚOO na nový úrad zatiaľ nedôjde, keďže Ústavný súd SR v decembri pozastavil účinnosť zákona.

"Som presvedčený, že spustenie nového úradu nie je pripravené a logicky prinesie problémy, ako sme na to upozorňovali v parlamente. Vyzývali sme vládu a vládnych poslancov, aby sme sa na fungovanie úradu pozerali vecne a odborne a nie ako akt politickej pomsty a plnenia predvolebných sľubov tejto vládnej koalície. Bohužiaľ, nepočúvali nás, zákon pretlačili nasilu a dôsledok bude nefunkčnosť a nedôvera k ďalšej dôležitej štátnej inštitúcii,“ uviedol. Ako doplnil, nepochybuje o tom, že predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) by do vedenia nového úradu vymenoval osobu, ktorá nie je nezávislá a je lojálna súčasnej vládnej koalícii.

Zákon o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý mal od 1. januára nahradiť doterajší ÚOO, schválil v decembri parlament napriek vetu prezidenta Petra Pellegriniho. Po prelomení veta prezident upozornil, že sa pri svojom rozhodnutí neriadi želaniami či očakávaniami koalície ani opozície. Vrátenie zákona odôvodnil absenciou dôvodov pre skrátené legislatívne konanie, vážnymi vecnými pripomienkami k nedostatočnej ochrane obetí trestných činov a nevyriešenými výhradami zo strany Európskej komisie. Ústavný súd SR 17. decembra pozastavil účinnosť zákona. Návrh skupiny opozičných poslancov prijal na ďalšie konanie v celom rozsahu. Opozícia v podaní namietala možný nesúlad zákona s Ústavou SR aj právom EÚ, ale aj proces jeho prijatia v skrátenom legislatívnom konaní.

