Vydesení obyvatelia zalarmovali bratislavských hasičov: Únik PLYNU a záhadné okolnosti, začali trestné STÍHANIE!

BRATISLAVA - Počas pondelka 9. februára boli viacerí obyvatelia bratislavskej mestskej časti Ružinov znepokojení šíriacim sa zápachom niečoho, čo pripomínalo plyn. Ukázalo sa, že mali pravdu a celý prípad musel vyšetrovať tím hasičov. Neskôr sa ku všetkému vyjadril aj starosta Martin Chren, ktorý mal k celej záležitosti tiež čo povedať.
O probléme ako prví na sociálnej sieti informovali bratislavskí hasiči. Operačné stredisko Krajského riaditeľstva HaZZ v Bratislave skutočne v daný podvečer prijalo niekoľko volaní občanov, ktorí popisovali akýsi plynový zápach, prevažne vo východnej časti Bratislavy.
Aktualizované 10:03 - trestné stíhanie
V súvislosti s prípadom poškodenia regulačnej stanice plynu neznámym páchateľom, bolo zo strany príslušného útvaru okresného riaditeľstva začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia v súbehu s trestným činom krádeže. "Podľa doposiaľ zabezpečenej dôkaznej situácie páchateľ doposiaľ neznámym predmetom odtrhol tlakovú nádobu ako aj časti plynového potrubia, čím došlo k úniku plynu. Presná výška spôsobenej škody je predmetom ďalšieho dokazovania," napísala polícia s tým, že pátranie stále prebieha.
Únik pochádzal z Vrakune
"Príslušníci Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vykonali na základe informácií od občanov niekoľko meraní (Seberíniho, Hradská, Borodáčova, Astronomická ulica ...), až napokon našli zdroj úniku plynu z poškodeného stredotlakového potrubia regulačnej stanice v mestskej časti Vrakuňa," vyjadrili sa o pár hodín hasiči.
Únik plynu bol potom v spolupráci s majiteľom odstránený.
O prípad sa zaujíma aj polícia
Prípad musela riešiť okrem hasičov aj polícia. "Na linke 158 sme dnes (v pondelok, pozn. red.) krátko po 19:00 h prijali oznámenie od osoby zodpovednej za servis regulačnej stanice plynu, nachádzajúcej sa v blízkosti obchodného centra pri letisku M.R. Štefánika v druhom bratislavskom okrese, ktorá videla neznámeho muža ktorý mal túto stanicu úmyselne poškodiť," zareagovala polícia.
To však nie je všetko, pretože celý prípad bude mať zrejme aj trestnoprávnu dohru. "Zároveň na základe poskytnutých informácii a poskytnutého popisu vykonávajú aj pátranie po neznámom mužovi," informovala polícia v súvislosti s únikom plynu.
Aj samotný starosta Ružinova Martin Chren neskôr potvrdil, že viacerí obyvatelia, najmä na Pošni a okolí, hlásili silný plynový zápach v ovzduší. "Ak sa o možnom zdroji zápachu, alebo o akomkoľvek nebezpečenstve, niečo dozviete, kontaktujte prosím linku 112," poradil ľuďom starosta.