Hnutie Slovensko kritizuje vládu za to, že policajtom a hasičom klesajú mzdy

BRATISLAVA - Opozičné Hnutie Slovensko upozorňuje na to, že policajtom, hasičom a horským záchranárom klesajú čisté mzdy. Kritizuje za to súčasnú vládu. Tvrdí, že dané povolania hodila cez palubu. Vyplýva to z vyjadrení predstaviteľov hnutia na utorkovej tlačovej konferencii.
archívne video
„Čistá mzda policajtov, hasičov, horských záchranárov, ktorí tu majú garantovať našu bezpečnosť, klesá. A ja sa pýtam, pýtam sa za týchto policajtov, hasičov a horských záchranárov, či je to cielené. Má to byť cielené? Je to cielené? Robí vláda Roberta Fica (Smer-SD) s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD) tieto kroky práve preto, lebo chcú absolútne diskvalifikovať vnútornú bezpečnosť?“ spýtal sa poslanec a exminister vnútra Roman Mikulec (Slovensko - Za ľudí).
Vláde vyčítal, že rezignovala. Mieni, že kabinet by mal začať riešiť mzdy a pracovné podmienky ľudí pracujúcich v dotknutých povolaniach. Zároveň kritizoval Šutaja Eštoka za nesplnené sľuby. „Minister, ktorý pred dvoma rokmi sľuboval stabilitu a lepší život pre policajtov, dnes míňa tisíce eur v hotovosti na dovolenky, Formulu 1 a luxus, zatiaľ čo ľuďom v uniformách klesajú mzdy,“ dodal.