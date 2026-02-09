Nešťastie v byte na Prievozskej ulici v Bratislave! Začal horieť nábytok

BRATISLAVA - V nedeľu (8. 2.) popoludní zasahovali hasiči pri požiari v dome na Prievozskej ulici, kde v jednom z bytov na treťom poschodí začal v obývačke horieť nábytok. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave.
„Zasahujúci požiar v krátkom čase lokalizovali a zlikvidovali použitím jedného prúdu,“ priblížili hasiči akciu. Postarali sa aj o tri osoby, ktoré sa ešte pred príchodom hasičov snažili uhasiť požiar svojpomocne. „Jednu z osôb, ktorá sa nadýchala splodín horenia, previezla posádka záchrannej zdravotnej služby na centrálny príjem jednej z bratislavských nemocníc,“ oznámili hasiči.
Informovali zároveň, že predbežnou príčinou vzniku požiaru bola prevádzkovo-technická porucha na elektrospotrebiči. Následkom požiaru vznikla majiteľovi bytu priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 4000 eur, hodnota uchráneného majetku po zásahu hasičov je približne 50.000 eur.