Študentská rada vysokých škôl varuje: Hrubý jazyk politikov škodí spoločnosti aj mladým ľuďom

BRATISLAVA - Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) odsudzuje narastajúci výskyt hrubého jazyka vo verejnom priestore zo strany politicky exponovaných osôb, najmä predstaviteľov vlády SR a poslancov Národnej rady SR. V uznesení zo svojho valného zhromaždenia upozorňuje, že dlhodobé hrubnutie verejného politického diskurzu negatívne ovplyvňuje kvalitu spoločenskej diskusie, poškodzuje obraz SR v zahraničí a znižuje dôveru verejnosti v demokratické inštitúcie. Informoval o tom tom za ŠRVŠ Matúš Lukačka.
„Normalizácia agresívneho, vulgárneho a dehumanizujúceho jazyka zo strany verejne činných osôb prispieva k radikalizácii spoločnosti, osobitne mládeže, čo sa prejavuje aj zhoršujúcou sa klímou na školách a nárastom extrémnych prejavov správania,“ poukázali z rady. Presadzovanie politických cieľov prostredníctvom nemorálnych metód, verbálnej agresie a znižovania úrovne verejnej diskusie vedie podľa nich k apatii a rezignácii tých občanov, ktorí si ctia slušnosť, morálnosť a demokratické hodnoty. Tento stav podľa členov rady prispieva k prehlbujúcemu sa odlevu mladých ľudí do zahraničia, často bez perspektívy návratu.
Výzva politikom
ŠRVŠ apeluje na politicky exponované osoby, aby sa zdržali hrubého a vulgárneho jazyka, správali sa zodpovedne voči verejnosti a aktívne prispievali k obnove kultivovanej, vecnej a hodnotovo ukotvenej verejnej diskusie.
Členovia rady zároveň vyjadrili nesúhlas so vstupovaním politicky exponovaných aktérov do vzdelávacieho procesu na stredných školách prostredníctvom nevyvážených a tendenčných verejných diskusií, besied a podobných aktivít, ktoré sú realizované priamo v školskom prostredí alebo pod jeho záštitou. Zdôraznili, že apolitickosť školy neznamená hodnotovú prázdnotu, ale, naopak, záväzok k nestraníckosti, odbornej zodpovednosti a rovnakému prístupu k rôznym legitímnym spoločenským a politickým názorom.
Neúčasť ministra na Valnom zhromaždení
Vyjadrili aj znepokojenie nad dlhodobou neúčasťou ministra školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáša Druckera (Hlas-SD) na zasadnutiach Valného zhromaždenia SR. Apelujú, aby si na to vyhradil čas.
ŠRVŠ zároveň vyzýva Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR na vypracovanie metodického odporúčania alebo obdobného materiálu pre náležitú implementáciu a efektívnu realizáciu doktorandských škôl.