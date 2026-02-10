Poslanci dnes začínajú deviaty deň schôdze: V parlamente pokračuje ostrý súboj o Kamenického audit

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali tretí týždeň a deviaty rokovací deň aktuálnej 46. schôdze pokračovaním diskusie o výsledkoch auditu a o stave plnenia prijatých opatrení za roky 2020 - 2025. O materiáli z dielne ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) začali rokovať ešte v piatok (6. 2.). Rozprava k tomuto bodu by mala trvať maximálne 12 hodín, parlament si už skôr schválil časové ohraničenie diskusie.
archívne video
Podľa informácie o výsledkoch auditu kontrola dotácií a grantov v ústredných orgánoch štátnej správy za roky 2020 až 2025 overila cez 26 vládnych auditov čerpanie viac ako 47,4 milióna eur. Zistili pritom porušenie finančnej disciplíny u šiestich prijímateľov. Spolu išlo o 22 nedostatkov, z toho 17 finančných s vysokou závažnosťou v sume presahujúcej 236.000 eur.
Po prebratí tejto informácie majú poslanci pokračovať ďalšími bodmi ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD). V utorok by mali zároveň hlasovať o návrhoch SNS, konkrétne o novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o novele zákona o mediálnych službách. Parlament takisto čaká hlasovanie o návrhoch na vyslovenie nedôvery viacerým členom vlády, ktoré prebrali ešte minulý týždeň.