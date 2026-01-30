PRIESKUM Voľby by vyhralo PS pred Smerom! Hnutie Slovensko, SaS a Hlas zvádzajú boj o každý hlas! Prešli aj Demokrati

BRATISLAVA - Voľby by vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom 22,16 percenta hlasov. Druhý by bol Smer-SSD, ktorý by volilo 15,5 percenta opýtaných. Na treťom mieste je Republika so ziskom 11,67 percenta.
Ukázal to prieskum agentúry SCIO. O štvrté miesto by zviedli tesný súboj tri strany, medzi ktorými sú len minimálne rozdiely. Hnutie Slovensko má 7,82 percenta hlasov, SaS 7,51 percenta a Hlas-SD 7,19 percenta. Do parlamentu by sa dostalo aj KDH so ziskom 5,76 percenta hlasov a Demokrati, ktorých by volilo 5,74 percent opýtaných.
Prvé pod čiarou by bolo hnutie Sme rodina (3,82 percenta), nasleduje Maďarská aliancia (3,58 percenta) a SNS (3,37 percenta). Právo na pravdu by malo 2,85 percenta, Za ľudí 2,16 percenta a Kresťanská únia 0,86 percenta hlasov.
Bez Matoviča by to nešlo
Ak by voľby dopadli tak, ako ukazuje skúmaný model, bez hnutia SLOVENSKO (14 mandátov) by väčšinová vláda nevznikla. PS (41), SaS (13), KDH (10) a Demokrati (10) by však tentoraz spolu mali už 74 mandátov.
"Napriek štvornásobnej vzorke, oproti štandardu, ktorý na Slovensku používame, sú odchýlky oproti decembru takmer u všetkých v zásade len v rámci štatistických chýb, no i to po prepočte na mandáty a miernom poklese SLOVENSKA približuje nové alternatívy povolebného usporiadania," uviedol analytik agentúry SCIO Martin Klus.
"Dá sa predpokladať, že dôvodom poklesov by mohlo byť ukončenie decembrovej schôdze v násilnom duchu, ale aj návšteva Roberta Fica u Donalda Trumpa, pri ktorej diskutovali o mnohomiliardovom energetickom kontrakte zahalenom rúškom tajomstva. Nedá sa vylúčiť, že svoju rolu pri klesajúcich preferenciách Smeru (-0,81% oproti decembru), Republiky (-1,16 percenta) či SNS (-0,49 percenta) zohralo aj nehumánne ostreľovanie kritickej infraštruktúry na Ukrajine v snahe vymrznúť jej civilné obyvateľstvo, zatiaľ čo sa tieto strany nijak netaja sympatiami k Putinovmu režimu. Naopak, bilboardová kampaň Zoroslava Kollára mohla zohrať úlohu v drobnom náraste Práva na pravdu," doplnil Klus. "Každopádne s obnovením rokovania Národnej rady Slovenskej republiky môže byť už vo februári opäť všetko inak," uzavrel.
Prieskum sa konal v dňoch 20. až 27. januára 2026 na vzorke 4 000 respondentov (500 respondentov v ôsmich krajoch).