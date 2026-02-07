Babiš otvorene: Keby sa Turek stal ministrom, zakázali by sme mu sociálne siete

PRAHA - Keby sa poslanec a čestný prezident strany Motoristi sebe Filip Turek stal ministrom, premiér Andrej Babiš by mu podľa vlastných slov zakázal sociálne siete. Informuje správa serveru Novinky.cz.
„Pokiaľ by sa stal ministrom, my by sme mu zakázali tie sociálne siete,“ uviedol český premiér v sobotu v rozhovore pre televíziu Nova. Doplnil, že Turek podľa neho pri osobnom kontakte pôsobí kľudne a usmievavo. „Nemôžeme utrácať energiu na spory s prezidentom. Ja už to nechcem, unavuje ma to, otravuje,“ vyjadril sa Babiš k roztržke medzi ministrom zahraničia Petrom Macinkom a prezidentom Petrom Pavlom týkajúcej sa nevymenovania Turka za ministra životného prostredia.
Podľa Babiša sa Macinkove správy Pavlovi „fakt nepodarili“ a chápe, že šéf rezortu diplomacie za Turka bojuje. Čestného prezidenta strany Motoristi sebe vláda neskôr vymenovala za splnomocnenca pre klimatickú politiku a Green Deal.