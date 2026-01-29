Umlčanie kritiky a demontáž demokracie: Opoziční lídri ostro odsúdili schválenie takzvaného lex Matovič

BRATISLAVA - Schválenie zmien v rokovacom poriadku Národnej rady (NR) SR je okrem snahy umlčať opozíciu hanbou pre koalíciu, pretože si novelu vybrala ako prioritu namiesto riešenia problémov, ktoré trápia Slovákov. Zhodli sa na tom opoziční poslanci v reakciách po schválení novely zákona o rokovacom poriadku. Parlament ho odsúhlasil spolu s etickým kódexom poslanca vo štvrtok večer. Opozícia kritizuje aj spôsob prijatia zmien, keďže rozprava k návrhu sa ukončila predčasne v utorok večer.
archívne video
„Vládna koalícia si dala zjavne za cieľ umlčať opozíciu. Náš boj za Slovensko nevzdáme a nepodarí sa nás umlčať. Toto je hanba, aby sa vládna koalícia namiesto problémov, ktorým čelí naša krajina, venovala len tomu, ako umlčať opozíciu,“ povedala poslankyňa Mária Kolíková (SaS). K zmenám v disciplinárnych konaniach uviedla, že koalícia nemá záujem o „spravodlivý meter“. Koalícii nejde podľa nej o to, aby platili zásady slušného správania sa. „Ide jej len o to, aby mohla lepšie trestať opozičných poslancov za to, že sa im niečo nepáči,“ doplnila.
Poslanci z klubu Slovensko - Za ľudí označili úpravu za totalitnú. Hovorili o zatváraní úst opozičným predstaviteľom. „Toto je porušenie základných ľudských práv, slobody slova a slobody prejavu,“ skonštatoval poslanec Július Jakab (Slovensko - Za ľudí). Apeloval na opozičných partnerov, aby sa spoločne obrátili v tejto veci na Ústavný súd SR. Koalícii tiež vyčítal, že nerieši problémy Slovenska, ale zmenu rokovacieho poriadku.
Pohodlie koalície namiesto práce
„Je to výsmech ľuďom, ktorí očakávajú, že poslanci Národnej rady SR budú riešiť ich problémy. A vládna koalícia všetkým vyslala signál, že sa nebudú zaoberať osudmi ľudí, ekonomickou situáciou, že oni sa chcú zaoberať svojim vlastným pohodlím a my sme boli ostro proti,“ zdôraznil líder PS Michal Šimečka. Kritizoval aj spôsob, akým sa to stalo. „Rozpravu k novele rokovacieho poriadku, ktorý má umlčať opozíciu, ukončili tak, že umlčali opozíciu, uťali rozpravu veľmi symbolicky. Je to také metaforické, že týmto spôsobom, neskoro večer, schválili zákon, ktorým chcú meniť parlament na svoj obraz,“ skonštatoval.
Kresťanskí demokrati tiež kritizovali schválené zmeny. Namietali aj priebeh rokovania. Hovorili o obmedzení rozpravy. Poslanec Ján Horecký (KDH) upozornil na „demontáž parlamentnej demokracie“. Vyčítal koalícii, že nediskutuje s opozíciou. Poslanci hlasovaním o novele rokovacieho poriadku NR SR a etickom kódexe poslanca ukončili rokovací deň. V schôdzi budú pokračovať v piatok (30. 1.) ráno od 9.00 h. Rokovať majú o vládnych návrhoch z dielne ministerstva práce.