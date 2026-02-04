KDH spochybňuje takmer 700 otázok v tendri na železničnú stavbu na Liptove

BRATISLAVA - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) spochybňuje prípravy projektu na železničnú stavbu na Liptove, ktorý v prebiehajúcom verejnom obstarávaní obsahuje takmer 700 otázok. Podľa hnutia takýto rozsah otázok naznačuje, že zadanie je nepresné, nejednoznačné alebo vnútorne rozporné, čo vytvára riziko zdržania projektu, zvyšuje pravdepodobnosť napadnutia tendra a v konečnom dôsledku môže viesť k vyšším nákladom pre daňovníkov.
„Transparentnosť sa nezačína vyhlásením súťaže, ale kvalitnou projektovou prípravou. Strategické stavby nemožno riadiť improvizáciou ani dopĺňať pravidlá počas hry,“ uvádza komunikačné oddelenie KDH s tým, že menej otázok v tendri znamená lepšiu prípravu, rýchlejšiu výstavbu a nižšie náklady. Hnutie podotklo, že zabezpečiť férovú hospodársku súťaž, rýchlu realizáciu a kontrolu verejných výdavkov je možné len zásadou, ktorá predstavuje najprv jasný projekt a potom súťaž.
„KDH vyzýva zodpovedné orgány, aby dôsledne prehodnotili prípravu strategických infraštruktúrnych projektov, posilnili odbornú prípravu zadania ešte pred vyhlásením tendra a nastavili procesy tak, aby verejné obstarávanie bolo predvídateľné, zrozumiteľné a právne odolné,“ upozornilo komunikačné oddelenie KDH.
Modernizáciou železničnej trate na Liptove dôjde k úplnej prekládke 14,5 kilometra dlhej trate. Pôvodná trať sa skráti v úseku približne o jeden a pol kilometra, cesta vlakom potrvá o štyri minúty menej. Nová trať bude bez priecestí a jej súčasťou bude 630-metrový tunel Paludza, 39 nových a zrekonštruovaných mostov a protihlukové steny s dĺžkou takmer šesť kilometrov. Na pôvodnú trať sa koľaje napoja v Liptovskom Hrádku.