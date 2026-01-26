Požiar v obci Baka: Strecha rodinného domu zhorela, škoda dosiahla 300-tisíc eur

BAKA - Požiar strechy rodinného domu v obci Baka v okrese Dunajská Streda, ktorý sa stal okolo polnoci z nedele (25. 1.) na pondelok, spôsobil škodu za 300.000 eur. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
Hasiči požiar zlikvidovali za súčasného rozoberania konštrukcie strechy. Zároveň ochladzovali zasiahnuté časti objektu a zabezpečili jeho odvetranie. Pomocou termovíznej kamery vykonali prieskum priestorov a vyhľadávanie možných skrytých ohnísk.
Predbežná priama materiálna škoda spôsobená požiarom bola vyčíslená približne na 300.000 eur. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania. Na mieste zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede spolu s členmi dobrovoľných hasičských zborov obcí Baka, Gabčíkovo a Trstená na Ostrove.