Hasiči v Bratislave zasahovali pri požiari elektromobilu: K zraneniam nedošlo

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Hasiči zasahovali v utorok (27. 1.) pri požiari elektromobilu v Bratislave, ktorý spôsobila prevádzkovo-technická porucha na vozidle. Následkom požiaru vznikla majiteľovi vozidla škoda predbežne vyčíslená na 10.000 eur. Pri požiari sa nikto nezranil. Hasiči o tom informovali na sociálnej sieti.
„Zasahujúci hasiči požiar zlikvidovali prostredníctvom jedného prúdu vody, deaktivovali vysokonapäťový a nízkonapäťový systém vozidla a vykonali záverečné merania termokamerou. Hasiči následne asistovali pri sprejazdnení komunikácie,“ ozrejmili hasiči.