Huliak ulovil ďalšie veľké meno slovenského športu: Na ministerstvo mieri známy HOKEJISTA!

BRATISLAVA - Rudolf Huliak ulovil ďalšie známe meno slovenského športu. Tím Ministerstva športu a cestovného ruchu SR posilňuje niekdajší slovenský hokejový reprezentant Marcel Haščák.
Haščák bude pôsobiť vo funkcii poradcu ministra. Oficiálne má rezort jeho príchod oznámiť dnes o 14. hodine na tlačovej konferencii.
38-ročný Haščák počas svojej kariéry pôsobil v slovenskej aj zahraničných ligách. Seniorskú kariéru odštartoval v HK Poprad a neskôr hral za viaceré popredné kluby na Slovensku, v Českej republike, Kontinentálnej hokejovej lige aj vo Francúzsku. Počas klubovej kariéry získal viacero majstrovských titulov, vrátane titulov v slovenskej a českej extralige.
Slovensko reprezentoval na viacerých majstrovstvách sveta a bol členom tímu, ktorý v roku 2012 vybojoval strieborné medaily. V národnom tíme odohral niekoľko desiatok zápasov a patril medzi skúsených a spoľahlivých hráčov.
V lete 2023 sa s klubom v HC Slovan Bratislava dohodol na ukončení spolupráce. Po tejto zmene hral následne v nižších súťažiach, najmä v HC Prešov, a neskôr sa rozhodol pokračovať v sezóne 2025/26 v HK Gladiators Trnava v slovenskej druhej najvyššej lige.