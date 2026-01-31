Zranenému Lotyšovi pri Demänovskej jaskyni slobody pomohli horskí záchranári

DEMÄNOVSKÁ DOLINA - Horskí záchranári z nízkotatranského Oblastného strediska Horskej záchrannej služby (HZS) Jasná pomohli v sobotu popoludní 31-ročnému lotyšskému turistovi, ktorý sa zranil v blízkosti Demänovskej jaskyne slobody. Informovala o tom HZS na svojej webovej stránke.
Zahraničný turista si v dôsledku neurologických ťažkostí pádom privodil poranenia v oblasti tvárovej časti hlavy, pričom mal aj poruchy vedomia. „Pacient sa po príchode záchranárov nachádzal už pri vedomí. Vyšetrili ho, ošetrili mu zranenia spôsobené pádom a pripravili ho na transport k prístupovej komunikácii,“ priblížila zásah HZS. Na zdravotnícke úkony záchranárov HZS nadviazala posádka rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá pacienta následne transportovala do nemocničného zariadenia.