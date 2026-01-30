Nezrovnalosti pri energopomoci: Systém naráža na limity! Niektorým šeky neprišli alebo boli zle adresované

BRATISLAVA – Energošeky mali domácnostiam pomôcť s vysokými cenami energií, no viacerí ľudia hlásia nezrovnalosti pri ich doručovaní. Objavili sa prípady, keď pomoc neprišla vôbec alebo bola vystavená na nesprávne osoby. Rezort hospodárstva pripúšťa, že v niektorých situáciách systém naráža na limity dostupných údajov.
Na problémy s energopomocou upozornila STVR. Počas januára začal štát rozposielať energopoukážky, pričom už v úvode sa objavili jednotlivé nezrovnalosti. Tie sa týkajú najmä vlastníkov nehnuteľností s viacerými užívateľmi alebo neaktuálnymi údajmi v evidenciách.
Jednou z nich je pani Anna, ktorá vlastní dve nehnuteľnosti. Pomoc však neprišla ani na jednu z nich. „Štát sa rozhodol, že peniaze radšej zverí môjmu novému manželovi, ktorého mám tri roky, alebo dokonca úplne cudziemu človeku, nájomníkovi mojej druhej nehnuteľnosti,“ opísala situáciu.
Systém naráža na nejednoznačné údaje
Ministerstvo hospodárstva SR vysvetľuje, že v niektorých prípadoch systém nedokáže jednoznačne určiť, kto konkrétnu nehnuteľnosť užíva. „V takýchto prípadoch systém nevedel so stopercentnou istotou určiť, kto konkrétny byt užíva. Vždy sa doručuje aj jasná výzva na doplnenie údajov,“ uviedol rezort.
Ľudia sa so sťažnosťami obracajú aj na klientske centrá, ktoré spadajú pod Ministerstvo vnútra SR. Najčastejšie ide o nesúlad v adresách, viac trvalých pobytov na jednej nehnuteľnosti alebo otázky, prečo im nárok na energopomoc nevznikol.
Saková poukazuje na potrebu aktualizácie dát
Ministerka hospodárstva Denisa Saková v relácii Politika 24 zdôraznila, že systém je nastavený plošne a funguje na základe dostupných údajov. Podľa nej vzniká časť problémov práve vtedy, keď údaje nie sú aktualizované. „Potrebujeme, aby tie dáta mali ľudia v poriadku. Majú aj nejaké povinnosti voči inštitúciám a dodávateľom aktualizovať si tieto dáta,“ uviedla.
Doplnila, že nekonzistentné údaje sa podľa odhadov týkajú malej časti domácností.
„Nekonzistentné dáta ovplyvnili vyplatenie alebo priznanie energopomoci 1 % až 1,5 % domácností,“ dodala s tým, že dotknutí majú možnosť podať námietku a v odôvodnených prípadoch vie štát pomoc priznať aj spätne.
Ako príklad uviedla situácie, keď majitelia neodhlásili bývalých nájomníkov. „Ak sa zistí, že niekto má na trojizbovom byte 16 trvalých pobytov, pretože tam mal nájomníkov a si ich neodhlásil, tak žiaľ, všetky príjmy boli zarátané,“ vysvetlila ministerka.