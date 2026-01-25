Saková bráni energopomoc: Chyby si často ľudia spôsobujú sami! Ficove výroky o ceste do pekla odmieta

BRATISLAVA - Ministerka hospodárstva Denisa Saková obhajuje fungovanie štátnej energopomoci a tvrdí, že väčšina problémov vzniká kvôli nesprávnym údajom zo strany občanov. Odmieta zároveň tvrdenia, že by majetnejšie domácnosti mali dotácie vracať, a vyzýva koalíciu k pokojnej spolupráci a riešeniu reálnych problémov namiesto vnútrostraníckych sporov.
Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) v relácii na JOJ 24 zdôraznila, že štát posiela energopomoc správne a prípadné problémy sú podľa nej väčšinou dôsledkom nedostatočne aktualizovaných údajov zo strany občanov. „Potrebujeme, aby tie dáta mali ľudia v poriadku. Majú aj nejaké povinnosti voči inštitúciám a dodávateľom aktualizovať si tieto dáta,“ povedala Saková v relácii Politika 24.
„Nekonzistentné dáta ovplyvnili vyplatenie alebo priznanie energopomoci 1 % až 1,5 % domácností. To jedno percento alebo 1,5 % domácností, ktoré si myslia, že majú nárok na energopomoc, a ktorému energopomoc nebola priznaná, má možnosť navštíviť klientske pracovisko alebo zavolať na call centrum. Môžu podať námietku. Ak sa zistí, že údaje mali nekonzistentné cudzím zavinením, my energopomoc vieme poslať spätne,“ priblížila Saková.
Mnohí občania sa sťažujú, že dotácie dostávajú aj majetní ľudia, zatiaľ čo nízkopríjmové rodiny zostávajú bez pomoci. Saková upozornila, že ľudia, u ktorých došlo k chybe z cudzích príčin, majú možnosť podať námietku na klientskom centre, pričom štát môže priznať energopomoc aj spätne.
archívne video
„Ak sa zistí, že niekto, kto sa sťažuje, má na svojom trojizbovom byte 16 trvalých pobytov, pretože tam mal nájomníkov a si ich neodhlásil, tak žiaľ, všetky príjmy boli zarátané,“ vysvetlila ministerka. Odmietla tiež, že by bonitnejšie domácnosti museli vracať už priznanú pomoc. Podľa zákona majú na ňu nárok.
Mieru nesúladu v databázach zvýšila podľa nej aj terajšia opozícia, ktorá, keď bola vo vláde, tak dovolila, aby energopomoc využívali aj podnikatelia. „Prečo dovolili v rokoch 2022 a 2023 pri odbere plynu a elektrickej energie 55.000 podnikateľom prehlásiť sa na tarify domácností? Tak si títo podnikatelia financovali napríklad svoje penzióny, prevádzky alebo iné nejaké podnikateľské činnosti,“ upozornila Saková.
Saková reaguje na Ficove výroky
V relácii Saková odmietla rétoriku premiéra Roberta Fica o „bielom koni“ a „ceste do pekla“. Podľa nej Slovensko nemá smerovať do chaosu a verejnosť očakáva od koalície stabilitu a pokoj. „Slovensko do pekla nemá ísť a nepôjde. Dnes sa baviť o tom, na akom zvieratku by sme tam mali ísť, naozaj nemá zmysel,“ vyhlásila. Zdôraznila, že verejnosť chce vidieť, že koalícia prestane so škriepkami a sústredí sa na riešenie reálnych problémov.
Saková sa tiež odmietla zapojiť do slovnej prestrelky medzi Ficom a predsedom SNS Andrejom Dankom. Podľa ministerky by si koaliční partneri mali nezhody riešiť interne, nie prostredníctvom médií. Na otázku rozdielu medzi Hlasom a Smerom Saková uviedla, že jej strana presadzuje sociálnodemokratickú politiku pokojnejšie a profesionálnejšie. „Chceme robiť sociálnu demokraciu bez extrémov a zodpovedne plniť úlohy na našich rezortoch,“ dodala.
Zdôraznila, že prioritou koalície je plnenie programového vyhlásenia vlády a kompetencií ministrov, nie predčasná predvolebná kampaň.
Medzivládna dohoda s USA
V súvislosti so svojou cestou do amerického Washingtonu s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) minulý týždeň pripomenula, že SR podpísala s USA medzivládnu dohodu, na základe ktorej bude podľa nej pracovať tzv. riadiaci výbor a rôzne pracovné skupiny. „Chceme začať s analýzou, ktorá nám po pár mesiacoch dá výsledok, či licenčne, finančne a technologicky sme schopní túto záležitosť (nový jadrový zdroj, pozn. TASR) ako Slovenská republika ustáť. Po analýze, keď budú zvážené všetky technologické aspekty, sa pustíme do výberu dodávateľa,“ priblížila ministerka hospodárstva.
Spresnila, že na svete je asi päť štátov, ktorých firmy by mohli stavať jadrový blok v SR. „Máme Ruskú federáciu, ktorá z geopolitického hľadiska neprichádza do úvahy. Južná Kórea podlieha licenčným dohodám s americkou spoločnosťou Westinghouse. Potom nám zostáva samotný Westinghouse a Francúzsko,“ povedala.
„Momentálne technológia, ktorú majú Francúzi, s robustným výkonom reaktorov na úrovni 1700 megawattov (MW) je konštrukčne excelentná. Podľa analýz, ktoré spravili jadroví odborníci, my však nepotrebujeme takýto veľký výkon reaktora. Do našej existujúcej energetickej sústavy preferujeme výkon reaktora, ktorý má 1000, resp. 1200 MW. Smeruje to teda k americkej technológii,“ doplnila.
Ubezpečila, že vláda bude pri výstavbe reaktora určite dodržiavať všetky pravidlá slovenskej a európskej legislatívy. „Chceme využiť aj skúsenosti z Poľska a Bulharska, ktoré pri dodržaní európskej legislatívy dostali povolenie od Európskej komisie, aby zmluvy na časť výstavby nového jadrového zdroja mohli priamo podpísať s firmou Westinghouse a zvyšok výstavby jadrovej elektrárne ‚tendrovali‘. Taký istý proces čaká aj nás,“ dodala ministerka hospodárstva.