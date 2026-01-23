Piatok23. január 2026, meniny má Miloš, zajtra Timotej, Timon, Tímea

Dobrá správa pre Ružomberčanov: Mestský podnik zlacňuje teplo! Domácnosti pocítia len mierne zvýšenie

TASR

RUŽOMBEROK - Mestský podnik Ružomberok bude predávať teplo bez štátnej dotácie o 16 percent lacnejšie oproti minulému roku, teda za cenu v prepočte na jeden gigajoule za 28,48 eura. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka priamo pocítia tento efekt zníženia ceny subjekty, pre ktoré sa nevzťahovala štátna dotácia, ako sú prevádzkovatelia škôl, školských zariadení, športovísk alebo podnikov a inštitúcií napojených na centrálne zásobovanie teplom.

K zníženiu ceny tepla pre mestskú teplárenskú spoločnosť od začiatku roka 2026 došlo po rokovaní ružomberskej samosprávy so spoločnosťou Mondi SCP, ktorá je výrobcom tepla. Ružomberské papierne potvrdili zľavu do 31. mája, pričom do toho termínu vyhodnotia zľavu na ďalšie obdobie.

„Pre obyvateľov to znamená, že rast nákladov energií je kompenzovaný nielen energopomocou vo forme poukážok, ale aj výhodnou cenou od Mondi SCP. Tí obyvatelia, ktorí energopomoc nedostanú, sa dramatického zvýšenia nemusia obávať,“ podotkol hovorca. Podľa prepočtov samosprávy bežná domácnosť pripojená na centrálne zásobovanie tepla v meste Ružomberok bude vnímať zvýšenie platieb na kúrenie o desať až 15 eur mesačne, pričom pre tých, ktorým vznikne nárok na energopomoc, bude tento nárast kompenzovaný štátnou dotáciou vo forme poukážky.

„Napriek tomu, že máme informácie o zvyšovaní cien tepla v mestách a obciach niekde na úrovni od 30 do viac ako 100 percent, Mestský podnik Ružomberok si drží pozíciu atraktívnejšieho distribútora tepla v porovnaní s obdobnými spoločnosťami v širšom okolitom regióne Oravy, Liptova, Žiliny a Banskej Bystrice. Navyše, mestská spoločnosť zásobuje aj väčšinu mestských zariadení a škôl, ktorých náklady na kúrenie znáša mestský rozpočet, kde dôjde vďaka poskytnutej zľave k úspore nákladov oproti minulému roku,“ dodal primátor mesta a konateľ Mestského podniku Ružomberok Ľubomír Kubáň.

