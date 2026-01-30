Hrozba umelej inteligencie zasiahla aj pornopriemysel: Pracovníčka varuje! Pripravila ju o klientov aj identitu

USA - Pracuje v sexbiznise už tri desaťročia a myslí si, že ju len tak niečo neprekvapí. Napriek tomu priznáva, že jeden nový trend ju znepokojuje viac než čokoľvek predtým. Umelá inteligencia dnes dokáže zneužiť podobu skutočných ľudí spôsobom, ktorý ohrozuje nielen ich súkromie, ale aj samotnú podstatu súhlasu.
Skúsená sexpracovníčka opisuje moment, keď ju klient požiadal o súhlas na vytvorenie AI videa s jej tvárou. Použil fotografiu z Instagramu, na ktorej bola plne oblečená, a pomocou umelej inteligencie z nej vytvoril bizarnú scénu. Hoci v tomto prípade súhlas dala, výsledok ju zaskočil. Vidieť vlastnú tvár v situácii, ktorú fyzicky nikdy nezažila, v nej vyvolalo nepríjemné otázky. Hovorí, že problémom nie je samotná sexualita – v nej sa pohybuje celý život. Znepokojuje ju skôr to, aké jednoduché je dnes vziať niečí vzhľad, oddeliť ho od reálnej osoby a bez jej účasti ho ďalej používať. Kľúčovým slovom zostáva súhlas. Ten však v digitálnom priestore často mizne, informuje portál Metro.
Nenápadný, no nebezpečný proces
Podľa jej slov sa čoraz viac platforiem ocitá pod paľbou kritiky za to, že generujú nevhodný obsah s podobizňami skutočných ľudí bez ich vedomia. Mnohí sa o tom dozvedia až spätne – od známych alebo sledujúcich. Aj keď sú takéto obrázky technicky nedokonalé, pocit straty kontroly je znepokojujúci.
Umelá inteligencia má navyše reálne ekonomické dôsledky. Sexpracovníčka opisuje prípady, keď klienti namiesto skutočnej spolupráce používajú AI na úpravu jej starších fotografií. Výsledok? Menej práce, žiadna odmena a úplná strata kontroly nad obsahom. Podľa nej ide o nenápadný, no nebezpečný proces, pri ktorom sa hodnota práce postupne vytráca v prospech pohodlia a technológie.
Kedy nastáva problém?
Argument, že AI pornografia môže znížiť vykorisťovanie, odmieta. Podľa nej neplatí v momente, keď sú do nej zapojení skutoční ľudia bez súhlasu. Zdôrazňuje, že ona ani jej kolegovia nie sú obeťami – robia svoju prácu dobrovoľne a kreatívne. Problém nastáva vtedy, keď ich podoba začne žiť vlastným životom. Obavy má aj z technologických náhrad špecifických služieb. Existujú aplikácie, ktoré dokážu simulovať dominanciu, tresty či príkazy bez účasti druhej osoby. To, čo bolo kedysi založené na interakcii a dôvere, dnes dokáže nahradiť softvér.
Sexuálny priemysel sa podľa nej vždy vedel prispôsobiť novým technológiám. Tentoraz je však rozdiel v tom, že technológia dokáže úplne oddeliť tvár od človeka. Kým prvý AI experiment prebehol so súhlasom, dnes prevláda neistota a strach, kam až to môže zájsť. „Technológia napreduje rýchlejšie než pravidlá,“ odkazuje na záver. A práve preto považuje súhlas za hodnotu, ktorú nemožno obetovať ani v digitálnom veku.