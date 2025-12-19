Veľký ÚTOK na Kryme: TOTO Putin nečakal, jeho vojsko prišlo za jedinú noc o zbrane za stovky miliónov eur!

BELBEK – Oblasť Krymského polostrova začala byť pálčivou témou už od roku 2014. V marci toho roku podnikli ruské vojská inváziu na tento polostrov, kde neskôr Moskva vyhlásila referendum za pripojenie k Ruskej federácii. Boje tu pokračujú aj od konca februára 2022, kedy Rusi podnikli mohutnú inváziu na celé územie Ukrajiny. Kyjev sa napriek tomu nevzdáva a dnes v noci sa o tom prezident Putin jasne presvedčil. Jeho armáda prišla na Kryme v priebehu pár hodín o dôležité zbrane.
Ukrajinskej tajnej službe SBU sa v noci na štvrtok 18. decembra podarilo zrealizovať úspešnú operáciu, ktorej cieľom bolo oslabenie ruskej armády. Terčom tajného útoku sa stala ruská letecká základňa Belbek na Krymskom polostrove. Ako informuje SBU na Telegrame, v priebehu jednej noci sa ukrajinským silám podarilo zničiť ruské zbrane za takmer 330 miliónov USD (282 miliónov eur).
Ťažké straty pre Rusko
Celý útok podnikla špeciálna jednotka Alfa, ktorá sa dronmi zamerala na dva ruské radarové systémy Nebo-SVU dlhého dosahu. Ako uvádza SBU, cena každého z nich sa pohybuje v rozmedzí okolo 100 miliónov dolárov (85,4 miliónov eur). Okrem toho zasiahli aj radar 62N6 protivzdušnej obrany S-400 za 60 miliónov dolárov (51,24 milónov eur), "čím nepriateľa prakticky oslepili", uvádza sa v správe SBU.
Úspešný zásah Ukrajinci predviedli aj pri systéme protivzdušnej obrany Pancir-S2 (16,23 miliónov eur) a zničili aj plne vybavenú stíhačku MiG-31 s plnou výzbrojou za zhruba 42,7 miliónov eur.
Letecká základňa Belbek leží neďaleko Sevastopolu. Úspešný útok Ukrajina podnikla pomocou dronov s dlhým doletom. "Všetky spomínané systémy vrátane zničenej stíhačky sú kľúčové pri ochrane ruských vojenských objektov na Kryme. Ich likvidácia, alebo aj len mierne poškodenie, významným spôsobom oslabuje nepriateľský obranný systém a vojenské kapacity v tomto regióne," dopĺňa SBU.
