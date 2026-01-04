MIMORIADNY ONLINE Napätie rastie! Trump je frustrovaný z Putina: Zelenskyj žiada vojakov TÝCHTO krajín

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump dnes vyjadril frustráciu z ruského prezidenta Vladimira Putina kvôli pokračujúcej ruskej vojne proti Ukrajine. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg, podľa ktorých sa tak šéf Bieleho domu vyjadril na tlačovej konferencii k dnešnému americkému vojenskému zásahu proti Venezuele, pri ktorom USA zajali a odviezli z krajiny tamojšieho autoritárskeho vodcu Nicolása Madura. Situáciu sledujeme online.
6:40 Mierová dohoda musí zahŕňať britskú a francúzsku vojenskú prítomnosť na Ukrajine, hovorí Zelenskyj.
Trump podľa médií vyjadril frustráciu z Putina kvôli ruskej vojne proti Ukrajine
"Nie som z Putina nadšený, zabíja príliš veľa ľudí," reagoval Trump na otázku novinárov. "Myslel som, že najjednoduchšie, že jedným z najjednoduchších bude Rusko, Ukrajina. Ale nie je," povedal podľa Bloombergu Trump s odvolaním sa na svoj sľub rýchlo po svojom vlaňajšom návrate do Bieleho domu ukončiť vojnu, ktorú rozpútala Moskva vo februári 2022. Trump pred nástupom do Bieleho domu tvrdil, že konflikt ukončí v priebehu jedného dňa. Odvtedy americký prezident opakovane vyjadril frustráciu alebo sklamanie nad prístupom Moskvy a z nedostatočného pokroku v jeho mierových snahách v prípade ruskej agresie voči Ukrajine.
Americký prezident nedávno na Floride rokoval s ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským a neskôr vyjadril presvedčenie, že sa dohoda o mieri priblížila. Telefonicky hovoril tiež s šéfom Kremľa Putinom. Moskva ale v pondelok vyhlásila, že prehodnotí svoj postoj v mierových rokovaniach, zatiaľ čo obvinila Kyjev z pokusu o dronový útok na Putinovu rezidenciu v Novgorodskej oblasti. Ukrajina okamžite ruské tvrdenie o údajnom útoku na Putinovo sídlo poprela a ruské tvrdenie označila za lož, ktorej cieľom je podkopať mierový proces.
Zelenskyj dnes podľa Reuters uviedol, že Kyjev dúfa v summit lídrov v USA do konca januára, kde by sa mali prerokovať návrhy na ukončenie vojny s Ruskom. Ukrajinský prezident informoval o dnešnom rokovaní Ukrajincov s poradcami pre národnú bezpečnosť z 18 krajín takzvanej koalície ochotných v Kyjeve okrem iného o bezpečnostných zárukách, pričom na budúci týždeň by mali rokovania pokračovať na stretnutí európskych lídrov v Paríži. "A potom.. sa budeme pripravovať na stretnutie v USA na úrovni lídrov. Chceli by sme, aby sa to všetko stalo v januári, do konca januára," povedal Zelenskyj.