Dráma na Dunaji: Do rieky skočila zo Starého mosta žena! Zasahovali policajti

BRATISLAVA - Ranný pokoj v centre Bratislavy narušila dramatická záchranná akcia. Do rozbúreného Dunaja skočila mladá žena a silný prúd ju niesol po rieke. Z vody ju napokon dostali policajti, ktorí zasiahli v poslednej chvíli.
Hlásenie prišlo krátko po siedmej
Polícia prijala v sobotu ráno okolo 7.00 hod. anonymné oznámenie, že zo Starý most mala do rieky Dunaj skočiť žena. Na miesto okamžite vyrazilo viacero hliadok spolu so záchranármi.
Prúd ju niesol smerom k Apollu
Po príchode k rieke policajti zistili, že žena sa nachádza priamo v toku a prúd ju unáša smerom k mostu Apollo. Zásah si vyžadoval rýchlu koordináciu, keďže voda bola studená a tok silný.
Z vody ju dostali pri Eurovei
Záchranná akcia sa skončila úspešne na úrovni Eurovei, kde sa policajtom podarilo ženu z Dunaja vytiahnuť.
„Žena sa nachádzala v toku rieky, pričom ju prúd niesol smerom k mostu Apollo. Na úrovni nákupného centra Eurovea sa ju policajtom podarilo z vody vytiahnuť. Išlo o 26-ročnú ženu, ktorá bola pri vedomí a komunikovala,“ uviedla Polícia SR na sociálnej sieti.
Skončila v nemocnici
Po vytiahnutí na breh si mladú ženu prevzali záchranári. Bola podchladená, no pri vedomí, a následne ju previezli do jednej z bratislavských nemocníc, kde sa dostala do ďalšej lekárskej starostlivosti.
Motív zatiaľ nie je známy
Čo ženu viedlo k tomu, že skočila z mosta do rieky, zatiaľ nie je jasné. Polícia sa okolnosťami prípadu ďalej zaoberá.