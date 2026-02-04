Streda4. február 2026, meniny má Veronika, zajtra Agáta

Nemku odsúdili v Budapešti na osem rokov za útok na neonacistov v roku 2023

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
TASR

BUDAPEŠŤ - Budapeštiansky súd odsúdil v stredu občianku Nemecka Maju T. na osemročný trest odňatia slobody. Podľa súdu bola Nemka zapojená do fyzických útokov krajne ľavicových aktivistov na stretnutí neonacistov v maďarskom hlavnom meste vo februári 2023. Informuje o tom server telex.hu.

Maju T. a jej komplicov postavili pred súd za celkovo päť útokov, pri ktorých utrpelo zranenia deväť ľudí, z nich štyria ťažké. Obvinení skupinovo napadli ľudí, o ktorých si podľa ich oblečenia mysleli, že sú pravicoví extrémisti, a že idú na „Deň cti“ - každoročné zhromaždenie krajne pravicových a neonacistických skupín, ktoré sa koná okolo 11. februára.

Verdikt pre Maju T.

Súd uznal 25-ročnú Maju T. za vinnú z pokusu o ťažkú ​​ujmu na zdraví a z členstva v zločineckej organizácii. Verdikt zatiaľ nie je právoplatný. Nemeckú občianku zatkli v Berlíne v decembri 2023 a vydali ju do Maďarska v júni 2024. Šesť ďalších obvinených z účasti na útokoch bolo začiatkom tohto roka súdených v Nemecku.

Nemecký Spolkový kriminálny úrad (BKA) v stredu varoval v súvislosti s očakávaným rozsudkom v prípade Maje T. pred hrozbou útokov ľavicových extrémistov na maďarské zastupiteľské úrady v Nemecku.

Monitorovanie demonštrácií

Nemecké bezpečnostné zložky monitorujú aktivity ľavicových extrémistov, ktorí v Nemecku a ďalších európskych krajinách organizujú demonštrácie na podporu obžalovanej. V okolí maďarských zastupiteľských úradov v Nemecku platia sprísnené bezpečnostné opatrenia.

