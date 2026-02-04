Zbesilá jazda s 2,25 promile: Opitý vodič unikal policajtom! Po náraze a varovnom výstrele skončil vo väzbe

HORNÉ OREŠANY - Pri prenasledovaní vozidla, ktorého vodič nereagoval na výzvy na zastavenie, v Horných Orešanoch v okrese Trnava padol varovný výstrel. Incident sa skončil v časti Majdán nárazom vozidla do zvodidiel a policajného auta. Sudca sa napokon stotožnil s väzobným stíhaním. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Najprv sa vodiča, ktorý nebol počas jazdy pripútaný bezpečnostným pásom, pokúšali zastaviť policajti bratislavského kraja. Ten však na výzvy nereagoval a pokračoval v jazde smerom na Horné Orešany. „Počas úteku mal ohrozovať ostatných účastníkov cestnej premávky, ako aj chodcov na komunikácii využívanej turistami,“ ozrejmili.
Po prekročení hraníc kraja sa do zásahu zapojili aj trnavskí policajti. „Vodič nereagoval ani na opakované výzvy a varovný výstrel. Pri snahe o útek došlo k nárazu jeho vozidla do služobného policajného auta, následne bolo vozidlo odrazené do zvodidiel, kde zostalo stáť,“ doplnila polícia.
Päťdesiatdvaročného vodiča podrobili dychovej skúške, pri ktorej mu namerali 2,25 promile alkoholu. Následne ho obmedzili na osobnej slobode. „Prípad si prevzal vyšetrovateľ z Trnavy, ktorý muža obvinil z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a zároveň podal návrh na jeho väzobné stíhanie. Sudca návrhu vyhovel a obvinený bol eskortovaný do výkonu väzby,“ uviedli policajti.