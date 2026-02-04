V Jakarte sa uskutočnilo slovensko-indonézske podnikateľské fórum

JAKARTA - V utorok sa v indonézskom hlavnom meste Jakarta uskutočnilo slovensko-indonézske podnikateľské fórum. Na podujatí s účasťou 20 zástupcov zo 16 slovenských spoločností, ktoré boli súčasťou podnikateľskej misie, vystúpil aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár.
Cieľom fóra podľa slovenského rezortu diplomacie bolo posilniť obchodné partnerstvo Slovenska a Indonézie a identifikovať nové príležitosti spolupráce. „SR je členom EÚ a spojencom NATO, to však neznamená, že nemôže spolupracovať s inými krajinami. Sme otvorená, proexportne orientovaná ekonomika v srdci Európy a napriek tomu, že 80 percent nášho obchodu prebieha v rámci EÚ, zvyšných 20 percent sa uskutočňuje vo zvyšku sveta,“ vyhlásil v príhovore Blanár s tým, že vláda SR preto presadzuje zahraničnú politiku orientovanú na všetky svetové strany, ktorej integrálnou súčasťou je aj Indopacifik. Šéf slovenskej diplomacie pripomenul, že v tomto regióne sa tvorí viac než 64 percent globálneho HDP a pre SR je kľúčovým partnerom.
Slovenská podnikateľská delegácia predstavila v rámci fóra potenciál spolupráce v oblastiach informačných a komunikačných technológií, digitalizácie či startupov. Významný priestor minister vidí aj v moderných poľnohospodárskych technológiách, vodnom a odpadovom hospodárstve, priemyselnej automatizácii a robotike, ako tiež v doprave a logistike a osobitne v jadrovej energetike.
Na podujatí sa zúčastnili aj predstavitelia EXIMBANKY SR a Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). Indonézska obchodná a priemyselná komora (KADIN) a SARIO pri tejto príležitosti uzavreli memorandum o spolupráci v oblasti obchodu, priemyslu a investícií. Podpísanie memoranda privítali ministri zahraničných vecí SR aj Indonézie, pričom Blanár zdôraznil, že KADIN združuje desiatky tisíc miestnych podnikov.
V rámci fóra sa priestoroch KADIN šéf slovenskej diplomacie zároveň stretol s jej predsedom Anindyom Novyanom Bakriem. Obaja sa zhodli na potrebe systematickejšieho prehlbovania ekonomických väzieb vrátane obnovenia činnosti Spoločnej komisie pre hospodársku spoluprácu medzi SR a Indonéziou, ktorej zasadnutie sa naposledy uskutočnilo ešte v roku 2013.
Blanár sa tiež v indonézskej metropole v stredu stretol s ministrom pre náboženské záležitosti Nasaruddim Umarom a arcibiskupom pre Jakartu, kardinálom Ignatiusom Suharyom Hardjoatmodjom. Vo štvrtok bude pracovný program ministra pokračovať v Singapure, kde sa stretne so štátnou ministerkou pre zahraničné veci, obchod a priemysel Singapurskej republiky Jen Siao-fang a následne sa zúčastní na prezentácii možností podnikania a investovania.