EKOLOGICKÁ KATASTROFA Na Dunaji sa potopila nákladná loď, do vody vytiekli tony hnojiva!

ZIMNICEA – Na jednej z najväčších európskych riek, ktorá preteká aj cez Slovenskú republiku, sa odohrala ekologická katastrofa. Nákladná loď, ktorá prevážala viac ako tisíc ton hnojiva, išla ku dnu. Všetok náklad skončil v Dunaji. Úrady teraz zisťujú rozsah škôd.
Na Dunaji medzi mestami Svištov a Zimnicea sa vo štvrtok 15. januára odohrala havária, po ktorej sa potopila nákladná loď. Podľa dostupných informácií bolo súčasťou nákladu aj 1133 ton balení dusíkatého hnojiva.
Doprava nebola prerušená
Miestne úrady už medzitým odobrali vzorky vody a v súčasnej dobe posudzujú rozsah znečistenia. Starosta Zimnicey pre bulharskú tlačovú agentúru BTA vyhlásil, že havária dopravu na Dunaji neovplyvnila.
Loď s hnojivami mala patriť rumunskej spoločnosti. Už minulý rok 20. decembra, keď sa plavila v tejto oblasti, mala vykazovať známky poškodenia. Vodu začala naberať už minulý týždeň. Na možné nebezpečenstvo upozorňovali pred katastrofou aj členovia posádky.
Úrady už kontaktovali spoločnosť, ktorá loď vlastnila, so žiadosťou o vyčistenie oblasti a odstránenia všetkých rizík an možné znečistenie rieky Dunaj.
Náraz na plytčinu
Národná správa rumunských vôd (ANAR) informuje o dvoch potopených člnoch na Dunaji, pričom chloridom draselným (hnojivo) bola naložená len druhá z nich. K potopeniu prišlo po tom, ako mala loď naraziť na plytčinu. V doterajšom priebehu nemalo dôjsť k žiadnemu úhynu rýb. Celá oblasť je naďalej prísne monitorovaná.