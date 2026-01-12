Pondelok12. január 2026, meniny má Ernest, Ernestína, zajtra Rastislav

Vedci v novej štúdii bijú na POPLACH: TIETO potraviny zvyšujú riziko chorôb takmer všade v tele, najmä v pečeni

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

BRATISLAVA - Ultra-spracované potraviny (UPF) škodia takmer každému orgánu v tele. Vyplýva to zo štúdie publikovanej v časopise The Lancet. Medzi najviac ohrozený orgán pritom patrí pečeň.

Najnovšia analýza publikovaná v prestížnom časopise The Lancet a rozpracovaná v The Guardian prináša jedno z najzásadnejších varovaní posledných rokov. Vedci zhromaždili rozsiahly súbor dôkazov o tom, že ultra‑spracované potraviny (UPF) sú spojené so zvýšeným rizikom ochorení prakticky v každom veľkom orgáne – od srdca a mozgu až po črevá, obličky a pečeň. 

Konzumácia UPF sa podľa štúdie spája so zvýšenou úmrtnosťou, vyšším výskytom rakoviny, kardiovaskulárnych ochorení aj metabolických porúch. Autori preto vyzývajú vlády na regulácie, jasné označovanie a obmedzenie predaja UPF v školách či nemocniciach.

Čo sú to ultra-spracované potraviny?

Ultra-spracované potraviny sú v podstate vyrobené produkty z látok extrahovaných z potravín, ako sú oleje, tuky, cukor, škrob a bielkoviny, alebo syntetizované zo zložiek potravín, ako sú hydrogenované tuky a modifikovaný škrob. Tieto potraviny sú zvyčajne pripravené na priamu konzumáciu alebo vyžadujú minimálnu prípravu a často obsahujú prísady, ako sú farbivá, arómy a konzervačné látky. Často tiež obsahujú vyššie hladiny cukru, tuku a soli, pričom majú nízky obsah živín, ako je vláknina a vitamíny. Takéto potraviny sú často navrhnuté tak, aby podporovali nadmernú konzumáciu, a sú spojené s vyšším príjmom kalórií v porovnaní s tradičnými potravinami, ako je ryža a fazuľa.

Prečo ultra‑spracované potraviny poškodzujú najmä pečeň

1. Zvyšujú množstvo tuku v pečeni

UPF sú kombináciou lacných tukov, pridaného cukru, sirupov a aditív. Telo tak prijíma veľa energie, ale minimum živín. Pečeň tento nadbytok premieňa na tuk, ktorý sa v nej ukladá. Štúdie zahrnuté v analýze ukazujú, že ľudia s najvyšším príjmom UPF majú výrazne vyššie riziko MASLD (metabolicky asociovaného stukovatenia pečene), fibrózy, zvýšených pečeňových enzýmov či závažného poškodenia pečene.

2. Aditíva narúšajú metabolizmus a spôsobujú zápal

Emulgátory, stabilizátory, umelé sladidlá či arómy môžu narušiť črevný mikrobióm, inzulínovú citlivosť aj metabolizmus tukov. Ide o mechanizmy, ktoré priamo podporujú vznik MASLD. Hoci dlhodobé štúdie na ľuďoch zatiaľ chýbajú, dôkazy o negatívnom vplyve sú čoraz presvedčivejšie.

3. UPF vytláčajú zdravé potraviny

Ľudia, ktorí jedia veľa ultra‑spracovaných potravín, prirodzene jedia menej ovocia, zeleniny, rýb, celozrnných výrobkov či orechov. To vedie k zhoršeniu kvality stravy a vyššiemu riziku obezity, hypertenzie, diabetu 2. typu a ďalších metabolických porúch.

4. Zvyšujú zápal v tele

Štúdia uvádza, že vysoký príjem UPF je spojený s vyššími hodnotami zápalových markerov, ako je CRP. Chronický zápal pritom urýchľuje progresiu MASLD a zhoršuje celkový stav pečene.

Najväčší nepriatelia pečene podľa štúdie

  • priemyselné sladkosti a koláče
  • sladené nápoje
  • fastfood
  • balené slané snacky
  • hotové jedlá „ready to eat“
  • polotovary
  • vysoko upravené mäsové výrobky
  • instantné polievky, omáčky a zmesi

Ako znížiť príjem UPF v praxi

1. Vymeňte jednu potravinu denne

Sladké cereálie → ovsená kaša
Sladený jogurt → biely jogurt s ovocím

2. Sledujte zloženie

Čím dlhší zoznam ingrediencií a čím viac neznámych látok, tým väčšia šanca, že ide o UPF.
NOVA klasifikácia upozorňuje najmä na:

  • – modifikované škroby
  • glukózo‑fruktózový sirup
  • hydrogenované tuky
  • umelé sladidlá

3. Pite vodu

Sladené nápoje patria medzi najväčšie zdroje UPF.

4. Jedzte potraviny, ktoré existovali aj pred 100 rokmi

Do jedálnička zaraďte ovocie, zeleninu, strukoviny, vajcia, mäso, ryby, orechy či celozrnné obilniny.

Pečeni postihnutej MASLD môžu pomôcť aj esenciálne fosfolipidy.

Výskumy ukazujú, že ľudia, ktorí počas šiestich mesiacov výrazne obmedzili UPF, dosiahli približne 8 % zníženie tuku v pečeni, zlepšenie pečeňových enzýmov a úbytok viscerálneho tuku. Presne to odporúčajú lekári pacientom s MASLD.

Viac o téme: ŠtúdiaUltra-spracované potraviny
