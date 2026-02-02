Drogy a alkohol opäť úradovali: Polícia riešila v Košickom kraji viacero vodičov

KOŠICE - V Košickom kraji riešili policajti v uplynulých dňoch viacero vodičov pod vplyvom alkoholu či drog. V niektorých prípadoch jazda pod vplyvom návykových látok vyústila až do dopravných nehôd. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová.
Dvoch opitých vodičov zadržali policajti v nedeľu (1. 2.) v okrese Rožňava. Jeden z nich v okresnom meste pri odbočovaní narazil do dvoch zaparkovaných áut a z miesta nehody odišiel. Policajti ho krátko nato vypátrali, pri dychovej skúške nafúkal v prepočte 2,38 promile alkoholu. Ďalšieho vodiča policajti zastavili pri obci Markuška, dychová skúška preukázala 1,96 promile alkoholu. Muž navyše viedol motorové vozidlo napriek tomu, že nie je držiteľom vodičského oprávnenia.
Vodiča s vyše dvoma promile alkoholu zadržali policajti vo štvrtok (29. 1.) aj v Michalovciach. V rámci kraja riešili v uplynulých dňoch takisto viacerých vodičov pod vplyvom drog. Dva prípady policajti zaznamenali v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica, v piatok (30. 1.) mali orientačné drogové testy na metamfetamín pozitívne dvaja vodiči v Košiciach.
„Ďalšieho z piatkových vodičov policajti skontrolovali, keď preparkoval svoje vozidlo pri jednom z košických obchodných centier. Dychová skúška vodiča bola negatívna, avšak vodič javil známky požitia iných návykových látok. Opakované výzvy policajtov, aby sa podrobil orientačnému testu na zistenie prítomnosti drog v jeho organizme, odmietol a odmietol aj lekárske vyšetrenie,“ priblížila Illésová s tým, že osoba bola obmedzená na osobnej slobode a umiestnená do cely policajného zaistenia.