Streda28. január 2026, meniny má Alfonz, zajtra Gašpar

Šaško zdravotníckemu výboru predstavil zámer zmien v záchrannej služby: Opozícia ho kritizuje

Kamil Šaško, František Majerský a Oskar Dvořák.
Kamil Šaško, František Majerský a Oskar Dvořák. (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák, Topky/Ramon Leško)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) na stredajšom mimoriadnom rokovaní parlamentného zdravotníckeho výboru predstavil zámer zmien vo fungovaní systému záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Opoziční poslanci, ktorí zasadnutie výboru žiadali, návrh kritizujú. Šaškovi okrem iného vyčítajú, že o ňom nediskutoval so zástupcami záchranárov. Minister deklaroval, že so všetkými zainteresovanými diskutovať bude.

archívne video

Tlačová konferencia Kamila Šaška: Novinka v liečbe cystickej fibrózy (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Opoziční poslanci za PS, SaS, KDH i Hnutie Slovensko predstavený návrh zmien vo fungovaní ZZS opäť skritizovali. Skonštatovali, že systém záchraniek funguje dobre a potrebné bolo jedine nastaviť záchrankový tender transparentne. Skritizovali aj postup ministra pred predstavením zámeru zmien. Poslanci František Majerský (KDH) a Oskar Dvořák (PS) Šaškovi vytkli, že vopred nediskutoval so žiadnymi združeniami zastupujúcimi záchranárov. „Ani jeden záchranár nepovie, že to bude fungovať,“ povedal Majerský. Dvořák takisto podotkol, že by sa o návrhu zmien radšej dozvedal najprv na zdravotníckom výbore a nie prostredníctvom tlačovej konferencie.

Obavy z financovania a transparentnosti tendra

V súvislosti s navrhovanými zmenami opozícia skritizovala ministra vo viacerých oblastiach. Podotkla, že nemocnice majú už teraz problém s fungovaním urgentných príjmov a rezort im chce dať na starosť aj záchranky. Poslanci Peter Stachura (KDH) i Tomáš Szalay (SaS) sú znepokojení napríklad otázkou financovania v prípade takýchto zmien. Obávajú sa, že financie navyše, vyčlenené na ZZS, pôjdu na úkor záchraniek. Najmä štátne nemocnice nimi podľa nich budú sanovať vlastné straty. Kritizovali napríklad aj to, že po novom by mali byť záchranky pridelené pod nemocnice automaticky, bez verejného obstarávania a na neurčito. Poslanec za Hnutie Slovensko Július Jakab zároveň podotkol, že minister aj tak nepredstavil nič konkrétne a nevie ani zodpovedať potrebné otázky. Vníma to ako dôkaz toho, že rezort nevie pripraviť transparentný tender, a preto sa ho chce zbaviť „reformou“, ktorú bude odkladať na neurčito.

Šéf rezortu zdravotníctva pripomenul, že výbor mal slúžiť na predstavenie zámeru, nie konkrétneho návrhu legislatívy k zmenám v ZZS a zodpovedanie všetkých otázok s tým spojených. Prvé konkrétne návrhy budú podľa jeho slov predstavené do dvoch týždňov po viacerých rokovaniach. Následne sa má začať diskusia v rámci komisie pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť, ktorá bude pracovať na príprave finálneho legislatívneho návrhu.

Bilaterálne stretnutia a odborná diskusia s komorami

„Postupne volám tých, ktorých sa to týka, na bilaterálne stretnutia, aby im bol tento zámer predstavený. Predpokladám, že zhruba do dvoch týždňov zvolám platformu, kde sú všetky stavovské komory zastúpené, teda aj záchranári, volá sa komisia pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Tam bude prebiehať veľmi odborná, detailná diskusia na túto tému,“ povedal Šaško. Finálny návrh podľa svojich slov následne v rámci medzirezortného pripomienkového konania predstaví na zdravotníckom výbore aj na politickú diskusiu.

Záchranári budú zapojení do finálneho návrhu

Šéf parlamentného zdravotníckeho výboru Vladimír Baláž (Smer-SD) rovnako deklaroval, že diskusia ani finálny návrh zmien sa nezaobídu bez zástupcov záchranárov. „Chceme vedieť ich názor, nie je v tom žiadny problém, ja by som sa na ich mieste zatiaľ neobával. Viac je v tom emócií ako nejakého racionálneho. Je to zámer, ktorý skúsime dotiahnuť do normálneho konca,“ skonštatoval s tým, že cieľom je, aby systém fungoval.

Informoval aj o tom, že parlamentný výbor v stredu zaviazal ministra Šaška, aby rezort do dvoch týždňov poskytol právne stanovisko ministerstva zdravotníctva v súvislosti s protestmi a so žalobami generálneho prokurátora Maroša Žilinku, týkajúcimi sa záchrankového tendra.

Fungovanie záchraniek by po novom mohlo spadať pod nemocnice s urgentnými príjmami a univerzálny štátny systém SR. K nemocniciam s urgentom majú prislúchať záchranky v ich spádových oblastiach. Mimo nich má ambulancie ZZS prevádzkovať štátny systém. Ten majú tvoriť záchranné služby Bratislava a Košice spolu s Integrovaným záchranným systémom. Nemocnice a štátny systém môžu poskytovať ZZS vo vlastnom mene, cez svoj stopercentne vlastnený subjekt, alebo cez tretiu osobu.

