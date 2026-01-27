Utorok27. január 2026, meniny má Bohuš, zajtra Alfonz

Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu: Utrpenie obetí nech je výstrahou a poučením

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: profimedia.sk)
TASR

BRATISLAVA - Utrpenie šiestich miliónov Židov, ktorí boli obeťami holokaustu počas druhej svetovej vojny, nech je pre nás výstrahou a poučením. Toľká neľudskosť a utrpenie sa už nikdy nesmú opakovať. Generálny prokurátor Maroš Žilinka to uviedol na sociálnej sieti pri príležitostí utorkového Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu.

Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu vyhlásilo Valné zhromaždenie (VZ) Organizácie Spojených národov (OSN) na základe rezolúcie schválenej 1. novembra 2005. Ako deň jeho pripomenutia sa určil 27. január, ktorý odkazuje na oslobodenie najväčšieho vyhladzovacieho nacistického koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. Červená armáda tábor oslobodila 27. januára 1945, teda pred 81 rokmi.

Holokaust je mementom, aby sa dejiny nikdy v tejto podobe neopakovali, uviedol prezident

Holokaust je mementom pre nás všetkých, aby sa dejiny nikdy v tejto zvrátenej podobe neopakovali.
V továrňach na smrť, ktoré zriadil fašistický režim, zahynuli nevinné obete ideológie, ktorá vytvorila symbol nadčloveka. Prezident SR Peter Pellegrini to uviedol na sociálnej sieti pri príležitosti utorkového Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu.

„Dnes vidíme snahy o prepísanie dejín, ktoré vedú k súboju o historickú pravdu. Preto je viac ako kedykoľvek predtým dôležité vážiť si svedectvo tých čias a robiť všetko preto, aby tieto zvrátené myšlienky nikdy nenašli svojich nasledovníkov. Je to imperatív, ktorým by sa mal riadiť každý z nás,“ dodala hlava štátu.

Raši sa vyjadril takto

Vzdanie úcty obetiam holokaustu musí byť prirodzenou povinnosťou. Tou druhou je osobné presvedčenie a hlavne konanie, aj politické, aby sa holokaust už nikdy nezopakoval. Je úlohou lídrov, ale aj spoločnosti ako celku, verejne pripomínať, že mier a ľudskosť nie sú samozrejmosťou. Že sú významnou hodnotou, krehkou vzácnosťou, o ktorú je potrebné sa starať a chrániť ju každý jeden deň. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) to uviedol na sociálnej sieti pri príležitostí utorkového Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu.  „Vždy som konal a budem konať tak, aby v našej krajine nikdy nedostali vietor do plachiet nenávisť, nevraživosť a zlo. Musíme vedieť včas rozpoznať, kedy sa tak deje a postaviť sa im skôr, než bude neskoro. Nezabúdame na obete holokaustu. Česť ich pamiatke,“ dodal Raši.

 
 

Katolícka cirkev pri spomienke na obete holokaustu upozorňuje na nebezpečenstvá nenávisti

Katolícka cirkev na Slovensku si pri príležitosti utorkového Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu pripomína milióny nevinných obetí. Zároveň upozorňuje na nebezpečenstvá nenávisti, radikalizmu a ľahostajnosti v súčasnej spoločnosti. Informovala Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Podľa predsedu KBS arcibiskupa Bernarda Bobera má byť pamäť na tragédie minulosti trvalým varovaním aj pre dnešok, výzvou na zmierenie a na odvahu chrániť človeka v každej situácii. „Pamiatka obetí holokaustu nás privádza k tichej spomienke na milióny nevinných životov. Pri pohľade na tragédie minulosti si bolestne uvedomujeme, kam až môže zájsť nenávisť, ak jej včas nepostavíme jasné hranice. Táto pamäť musí byť varovaním aj v súčasnosti, keď vo vzťahoch čoraz častejšie cítime neprajnosť, uzatváranie sa či dokonca odsudzovanie človeka pre iný názor,“ povedal.

Zároveň vyzýva na jasné odmietnutie akéhokoľvek extrémizmu, ktorý podnecuje k nenávisti a rozdeľuje spoločnosť, ako aj na vyhýbanie sa populistickým ideológiám a radikalizmu a to, aby bolo ochránené pokojné spolunažívanie. Podľa neho možno posilňovať ľudskú blízkosť a skutočný záujem jeden o druhého len objavovaním dobra, ktoré je v každom človeku. „Nedovoľme, aby naše srdcia ovládla ľahostajnosť voči utrpeniu blížnych, či už v našom okolí alebo vo svete sužovanom konfliktami. Iba ak budeme dobrom odporovať zlu a v každom človeku vidieť jeho neodňateľnú dôstojnosť, môžeme vytvárať spoločnosť, ktorá bude bezpečným domovom pre nás i budúce generácie,“ dodal Bober.

