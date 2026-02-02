Pondelok2. február 2026, meniny má Erich, Erik, Erika, zajtra Blažej

Slovensko zasiahnu vlny SNEŽENIA! TU môže napadnúť až 20 cm snehu: O pár hodín nato však príde šokujúci ZVRAT

BRATISLAVA - ​​​​​​​Slovensko vstupuje do ďalších hodín pod vplyvom oblačného a sychravého počasia, ktoré prinesie viacero vĺn sneženia. Najvýraznejšia z nich dorazí v utorok podvečer a môže priniesť aj výraznejšie komplikácie na cestách. Hoci ešte napadne pomerne veľa snehu, jeho trvácnosť bude krátka – už v stredu sa totiž očakáva výrazné oteplenie.

Do našej oblasti zateká od severovýchodu chladnejší vzduch, no hlavná masa arktického chladu zostáva na juhu Poľska, píše portál o počasí iMeteo.sk. Karpatský oblúk totiž bráni prenikaniu tzv. „beštie z východu“, ktorá v Poľsku a na Ukrajine prináša extrémne mrazy až do −30 °C. Aj na Slovensku sa však chlad prejavuje, najmä na strednom a východnom území, kde sa dnes očakáva celodenný mráz.

Pondelok prinesie prevažne slabé sneženie, najmä na západnom a strednom Slovensku. Pôjde skôr o prehánky či symbolické zrážky, ktoré vytvoria maximálne poprašok. Situácia sa však zmení už v utorok, keď sa do chladného vzduchu od juhu nasunie rozsiahle zrážkové pole. Ranné sneženie bude ešte slabé, no podvečer začne výrazne naberať na intenzite.

Z utorka na stredu môže napadnúť až 20 cm snehu

Utorok podvečer ovplyvní počasie teplý front, ktorý v zimnom období často prináša výdatné sneženie. Pri slabšom snežení sa bude vytvárať len snehový poprašok, no v priebehu zajtrajšieho večera nás čakajú výraznejšie zrážky. "Podvečer začnú od juhu pribúdať zrážky a sneženie začne naberať na sile. Predovšetkým na juhu Slovenska, najmä v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji, by mohlo za jednu hodinu napadnúť až 2 cm snehu. Do stredajšieho rána by mohlo v Banskobystrickom kraji napadnúť od 10 do 20 cm snehu," píšu odborníci z iMetea.

Problémom však bude rýchly príchod teplejšieho vzduchu – na západe sa už večer môže sneženie meniť na dážď, pričom hrozí aj mrznúci dážď v dôsledku teplejšieho vzduchu vo vyšších vrstvách atmosféry. V tejto súvislosti vydal SHMÚ výstrahy prvého stupňa, ktoré platia od utorka 18.00 h do stredy 12.00 h.

Výrazná zmena príde v stredu, kedy teploty môžu počas dňa vystúpiť až k +10 °C. Oteplenie bude pokračovať aj v nasledujúcich dňoch, čo znamená, že utorková snehová nádielka sa začne rýchlo topiť.

Aktuálna situácia na cestách

Miestami zľadovatený sneh je na úseku cesty II/533 Gemerská Poloma - sedlo Súľová a na cestách tretích tried v obvode Trstená. Na horskom priechode Vrchslatina je povrch vozovky pokrytý utlačeným snehom. Slovenská správa ciest (SSC) o tom informovala na svojom webe zjazdnost.sk. „Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami suchý,“ uviedla SSC.

Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú podľa správy zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami suchý. Vo vyšších polohách sa na vozovkách ojedinele nachádza vrstva kašovitého alebo utlačeného snehu hrúbky jedného centimetra. Zjazdné sú aj horské priechody. Povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý.

SSC upozorňuje na hmlu s dohľadnosťou do 100 metrov, ktorá je v lokalitách Komárno, Hurbanovo, Zemianska Olča a Šrobárová. Horský priechod Príslop je uzavretý pre vozidlá nad 12 metrov dĺžky. Pozor si podľa správy ciest treba dávať na horských priechodoch Donovaly a Šturec, kde padajú skaly.

