Vykrádal kostoly v Nových Zámkoch: Polícii neunikol! 19-ročný mladík môže stráviť za mrežami až osem rokov

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)
NOVÉ ZÁMKY - Polícia odhalila páchateľa, ktorý vylúpil koncom minulého roka dva kostoly v Nových Zámkoch. Vtedy neznámy páchateľ vylomil zámok na vstupných dverách do františkánskeho kostola. Z pokladničky na milodary odcudzil finančnú hotovosť. V rovnaký deň o niečo neskôr podobným spôsobom lúpil vo farskom Kostole povýšenia Svätého kríža, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Operatívno-pátracou činnosťou kriminalistov z Nových Zámkov bol páchateľ oboch krádeží odhalený. Vyšetrovateľ Policajného zboru vo veci obvinil 19-ročného muža zo zločinu krádeže. Keďže sa páchateľ dopustil činu na mieste požívajúcom pietu alebo všeobecnú úctu, hrozí mu v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na dva až osem rokov.