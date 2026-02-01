Kotlár čelí OBVINENIU! Potvrdil, že už si prezval o tom aj uznesenie: Hrozí mu až päť rokov väzenia

BRATISLAVA - Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár čelí obvineniu. Potvrdil to s tým, že si unesenie o vznesení obvinenia prevzal v piatok (30. 1.) a vyjadriť sa k nemu plánuje budúci týždeň.
archívne video
Poslanec Národnej rady SR za SaS Tomáš Szalay, ktorý spolu s ďalšími straníckymi kolegami podal minulý rok na splnomocnenca trestné oznámenie, na sociálnej sieti informoval, že Petra Kotlár obvinili z trestného činu šírenia poplašnej správy.
„Prevzal som si ho v piatok. Postoj zaujmem budúci týždeň,“ vyjadril sa splnomocnenec k uzneseniu o vznesení obvinenia. Szalay na sociálnej sieti napísal, že ho informoval vyšetrovateľ a Peter Kotlár bol obvinený z trestného činu šírenia poplašnej správy.
Trestný čin Šírenie poplašnej správy podľa § 361 Trestného zákona
(1) Kto úmyselne spôsobí nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta tým, že rozširuje poplašnú správu, ktorá je nepravdivá, alebo sa dopustí iného obdobného konania spôsobilého vyvolať také nebezpečenstvo, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Kto správu alebo iné obdobné konanie uvedené v odseku 1, hoci vie, že sú nepravdivé a môžu vyvolať opatrenie vedúce k nebezpečenstvu vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta, oznámi právnickej osobe alebo Policajnému zboru alebo inému štátnemu orgánu alebo hromadnému informačnému prostriedku, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
Poslanci za SaS naňho podali trestné oznámenie
Poslanci za SaS podali na splnomocnenca vlády trestné oznámenie v marci 2025. Dôvodom boli jeho vyjadrenia spochybňujúce bezpečnosť a účinnosť mRNA vakcín. Súčasťou podania boli vtedy aj viaceré vedecké štúdie a analýzy, ktoré mali vyvracať tvrdenia Petra K. Krajská prokuratúra v Bratislave v októbri minulého roka potvrdila začatie trestného stíhania v súvislosti s vyjadreniami splnomocnenca. Polícia v januári tohto roka informovala, že je naďalej vedené trestné stíhanie vo veci trestného činu šírenia poplašnej správy.
Peter Kotlár minulý rok vyhlásil, že výsledky analýzy šarží vakcín používaných proti ochoreniu COVID-19 v slovenskej populácii podľa neho ukázali, že vo všetkých testovaných šaržiach mRNA vakcín sa nachádzala genetická informácia, ktorá má schopnosť modifikovať ľudskú DNA. To podľa neho môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení.