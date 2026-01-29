Kotlár má na krku ďalšie trestné oznámenie! Podáva ho uznávaný český vedec, OSTRÉ slová

PRAHA / BRATISLAVA – Slovenský vládny splnomocnenec pre preverenie pandémie Peter Kotlár čelí ostrej reakcii zo zahraničia. Český imunológ Zdeněk Hel avizuje trestné oznámenie pre jeho výroky o očkovaní proti covidu. Podľa vedca nejde len o osobný spor, ale o obranu vedy, verejného zdravia a demokratických princípov.
Český biochemik a profesor imunológie Zdeněk Hel, ktorý pôsobí na americkej University of Alabama, reagoval na pondelkové vystúpenie slovenského vládneho splnomocnenca Petra Kotlára v českej Poslaneckej snemovni. Kotlár tam označil inovatívne mRNA vakcíny proti covidu-19 za jed. Hel to považuje za nebezpečné šírenie poplašných správ a oznámil, že na Kotlára podá trestné oznámenie.
Sloboda prejavu nie je licencia na klamstvo
Hel svoje rozhodnutie oznámil na sociálnej sieti. Uviedol, že trestné oznámenie pripravuje v spolupráci s advokátskou kanceláriou a financovať ho chce z peňazí, ktoré mu poskytla verejnosť na právne spory súvisiace s obranou vedy.
„Je načase jasne povedať, že sloboda prejavu nie je licenciou na klamstvo, manipuláciu a ohrozovanie verejného zdravia a bezpečnosti,“ napísal Hel. Podľa neho každý, kto vedome šíri dezinformácie, musí niesť morálnu aj právnu zodpovednosť.
Český profesor zároveň zverejnil 22 bodov, v ktorých odmieta najčastejšie konšpirácie spojené s očkovaním proti covidu. Zdôrazňuje, že vakcíny nezpôsobujú rakovinu, neplodnosť ani genetické zmeny, nie sú genovou terapiou a nezachraňujú ich alternatívne lieky ako ivermektín či hydroxychlorochín. Tvrdí tiež, že vakcíny proti covidu zachránili desiatky miliónov životov a riziká spojené s očkovaním sú neporovnateľne nižšie než riziká neliečenej infekcie.
Výzva politikom
Hel v Petrovi Kotlárovi vidí „nepriateľa vedy“ a zároveň „dymovú clonu“ vlády Roberta Fica. Politických predstaviteľov vyzýva, aby sa od dezinformátorov len nedištancovali, ale aby proti nim aktívne zasiahli. Podľa neho zneužívanie strachu ľudí počas zdravotnej krízy na politické ciele nie je zlučiteľné s demokratickým zriadením.
Kotlár pritom čelí pozornosti aj na Slovensku. Slovenská polícia ho naďalej vyšetruje pre možné šírenie poplašnej správy v súvislosti s jeho výrokmi o vakcínach proti covidu-19. Informáciu o jeho obvinení polícia v januári nepotvrdila, prípad je však stále otvorený.
Kotlár v minulosti tvrdil, že mRNA vakcíny môžu spôsobovať rakovinu a meniť ľudskú DNA, očkovaných prirovnával ku geneticky modifikovaným plodinám a vyslovoval sa za zákaz ich používania. Tieto výroky vyvolali ostrú kritiku odborníkov, naopak, verejne sa ho zastal premiér Robert Fico.