V meste vyčíňa vajíčkový FANTÓM! Obyvatelia majú ohádzané autá, jedno skončilo od exkrementov

HLOHOVEC - Obyvateľka Hlohovca našla svoje auto ohádzané vajíčkami. Nepríjemné prekvapenie zdieľala na sociálnej sieti, kde sa ukázalo, že nie je jediná obeť vandalov. Ďalší vodiči hlásili podobné incidenty na rôznych miestach v meste. Jedno auto dokonca ohádzali exkrementmi.
Hlohovčanku čakalo po príchode pri auto nepríjemné prekvapenie. Svoje vozidlo našla ohádzané vajíčkami, s čím sa zverila v miestnej skupine obyvateľov na sociálnej sieti. "No nie je škoda vajíčok? Však pozrieme kameru a uvidíme, kto ich má tak strašne veľa, možno spravíme obchod," vzala poškodená nepríjemnú situáciu s nadhľadom.
"V dnešnej dobe? To musia byť nejakí boháči," zareagoval na príspevok Hlohovčan, čím narážal na to, že v súčasnosti nie sú vajcia vôbec lacné. "Vajcia sú aké drahé," napísal ďalší.
Ako sa však ukázalo, nie je jediná, koho čakalo pri aute takéto zdesenie. "Mne sa stalo to isté," napísal Nikolas. "Mne rovnako, ale na Sihotskej ulici," zveril sa tiež Jakub. Na inom mieste však čakal na obyvateľov ešte väčší šok. "Pri nonstope natreli čelné sklo exkrementom," prezradil iný Hlohovčan.
Ak dôjde k znečisteniu fasády, auta alebo pozemku, ktoré sa dá vyčistiť bez trvalého poškodenia, ide zvyčajne o Priestupok proti majetku alebo poriadku, za čo hrozí páchateľovi pokuta. Ak však takéto konanie poškodí lak auta alebo omietku domu tak, že spôsobí vyššie škody, môže ísť o Trestný čin poškodzovania cudzej veci.