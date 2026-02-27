Vandalský čin v Londýne: Muž posprejoval sochu Churchilla, skončil v putách

LONDÝN - Londýnska polícia v piatok zadržala 38-ročného muža pre podozrenie z rasovo motivovaného trestného činu po posprejovaní sochy bývalého britského premiéra Winstona Churchilla. Informuje o tom správa agentúry AFP.
Na bronzovú sochu na Parlamentnom námestí (Parliament Square) vo Westminsteri boli v noci na piatok červenou farbou nastriekané odkazy „Sionistický vojnový zločinec“, „Stop genocíde“, „Slobodná Palestína“, „Nikdy viac je teraz“ a „Globalizujte intifádu“.
K zodpovednosti sa prihlásil holandský aktivista Olax Outis prostredníctvom správy, ktorú v piatok zdieľala na sociálnych sieťach aktivistická organizácia Prisoners for Palestine (Väzni pre Palestínu). „Ak vidíte túto správu, znamená to, že sa začal mierový protest a je rozumné predpokladať, že sa momentálne nachádzam vo väzení niekde v Londýne,“ uvádza sa vo vopred nahranej správe. Kancelária premiéra Keira Starmera to označila za „úplne odporný“ čin.
Londýnska polícia a polícia mestskej oblasti Manchester na severozápade Anglicka v decembri minulého roka varovali, že za skandovanie sloganu „Globalizujte intifádu“ budú podozrivých zadržiavať. Oba policajné obvody k tomu pristúpili po teroristických útokoch na pláži Bondi v austrálskom Sydney a na synagógu kongregácie Heaton Park v Manchestri. Intifáda je palestínske označenie pre povstanie proti izraelskej okupácii. Prvá intifáda na Západnom brehu Jordánu a v Pásme Gazy trvala od roku 1987 do roku 1993, druhá od roku 2000 do roku 2005.