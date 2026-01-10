Návrh na predĺženie volebného obdobia v samosprávach príde na jar, uviedol Raši

BRATISLAVA - Návrh na predĺženie volebného obdobia samosprávam zo štyroch na päť rokov by sa mal dostať do parlamentu na jar tohto roka. Vyplýva to z vyjadrenia predsedu Národnej rady (NR) SR Richarda Rašiho (Hlas-SD) v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. Na túto zmenu treba novelizovať Ústavu SR. Podľa Rašiho s predĺžením volebného obdobia od ďalších volieb súhlasí koalícia a rozprávali sa o tom aj s KDH. Návrh by mali do parlamentu predložiť na druhú plánovanú schôdzu v tomto roku, ktorá sa má začať 14. apríla. PS podľa jeho lídra Michala Šimečku nevylučuje podporu návrhu, no nepovažuje to za urgentnú záležitosť. Diskutovali aj o EÚ, ktorá podľa Rašiho musí byť silná, podľa Šimečku ju podkopáva aj vláda SR.
Raši zdôraznil, že potreba predĺžiť volebné obdobie vzišla od zástupcov miest, obcí a krajov. „Našiel sa konsenzus, ich súhlas a požiadavka, aby sa predĺžilo volebné obdobie od budúcich komunálnych volieb,“ skonštatoval. „Je na tom dohoda koalície, rozprávali sme sa o tom aj s KDH, lebo je to požiadavka starostov, primátorov aj nás,“ doplnil s tým, že na stretnutie pozvú i Šimečku a verí, že PS návrh podporí. Predseda NR SR zopakoval, že téma predlžovania aktuálneho volebného obdobia primátorov, starostov a šéfov krajov je uzavretá. Odmietol takisto debaty o tom, že by sa mal predlžovať mandát poslancom NR SR na päť rokov.
„V tejto chvíli nevylučujem podporu pre niečo také, zároveň sa však s nami nikto zatiaľ nerozprával. Nepoznáme znenie, argumenty. Ak nás niekto zavolá, prídeme na stretnutie, môžeme sa o tom rozprávať,“ reagoval Šimečka s tým, že skôr treba riešiť ekonomické problémy Slovenska. Raši dodal, že táto zmena Slovensko nič nestojí a ide o požiadavku regiónov.
Ak by sa súčasný minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) rozhodol kandidovať na primátora Bratislavy, Hlas-SD ho podľa Rašiho podporí. „Som presvedčený, že Bratislava si zaslúži výmenu, zmenu a niekoho, kto dá Bratislave dynamiku,“ myslí si. Ak sa úradujúci primátor hlavného mesta Matúš Vallo rozhodne obhajovať mandát, PS ho podľa Šimečku podporí. Raši informoval, že samosprávne voľby budú v októbri tohto roka.
Riešili sa aj prezidentské voľby
Témou boli aj ďalšie prezidentské voľby. Nedávne slová premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o tom, že prezident SR Peter Pellegrini by mohol podporu na obhajobu mandátu hľadať niekde inde ako u voličov Smeru-SD, označil Raši za ovplyvnené emóciami.
Raši si nevie predstaviť, že by mal byť Pellegrini v prezidentskom úrade kýmkoľvek nahradený. Debata o zmene navyše podľa neho nemá význam, keďže Pellegrini má pred sebou ešte niekoľko rokov vo funkcii. Aj Šimečka hovorí, že debata o kandidátovi je ešte príliš skorá. Nevie, za akých podmienok by podporilo PS Pellegriniho v ďalšej prezidentskej kandidatúre. Šéf PS hlavu štátu opätovne skritizoval za podpis novely Trestného zákona pred Vianocami.
Pri debatách o rozpustení Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) alebo prípadnom zlúčení s Protimonopolným úradom (PMÚ) SR vidí Šimečka snahu koalície ovládnuť ďalšie nezávislé inštitúcie a vymeniť v nich vedenie. Raši reagoval, že žiaden plán na zlúčenie neexistuje. Išlo podľa neho len o diskusie o tom, či mať úrady, ktoré fungujú príliš byrokraticky a komplikovane a bránia čerpaniu prostriedkov na rozvoj miest a obcí. „O nič iné nejde,“ doplnil.
Únia nedokáže bojovať za seba
Raši tiež považuje za problém, že EÚ nedokáže bojovať sama za seba a nie je partnerom pre USA a zjavne ani pre Rusko a Čínu. Líder opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka si myslí, že kotvou pre Slovensko v rozbúrenom mori medzinárodnej politiky musí byť silná EÚ. Vládna koalícia podľa neho však podkopáva fungovanie Únie.
To, že si môžu začať deliť svet medzi sféry vplyvu mocnosti, ako sú USA, Ruska, a Čína, označil Raši za realitu. „Je to pre mňa jeden veľký problém, že EÚ nedokáže bojovať sama za seba, stráca konkurencieschopnosť, nie je partnerom ani pre Spojené štáty pri dôležitých rozhodnutiach, vidíme to pri rokovaniach o Ukrajine. Nie je zjavne partnerom ani pre mocnosti, ako sú Rusko a Čína. Toto by malo byť mementom k tomu, že EÚ by mala začať myslieť na to, že ak nebude silná, v tomto svete sa stratí, aj ekonomicky, aj z hľadiska obranyschopnosti,“ vyhlásil šéf NR SR s tým, že v zásadných rozhodnutiach býva už EÚ vynechávaná.
Slovensko potrebuje silných spojencov
„Ak vstupujeme do sveta, kde si budú môcť veľmoci deliť sféry vplyvu, treba jasne povedať, že pre Slovensko je kľúčové mať silných spojencov,“ reagoval Šimečka s tým, že potrebná je silná Únia. Aktuálna vláda sa však podľa neho v rámci EÚ izoluje a podkopáva ju. Dodal, že Slovensko spolu s Maďarskom bráni silnej EÚ. Raši dodal, že EÚ robila sama kroky, ktorými sa oslabovala, napríklad pri téme zákazu spaľovacích motorov alebo emisných povoleniek ETS 2. Považuje za správne, že sa SR vie voči tomu ozvať.
Ak by USA obsadili vojensky Grónsko, ktoré je územím partnera v NATO, môže to podľa Šimečku znamenať koniec Severoatlantickej aliancie. „Bola by to jednoznačne imperiálna politika,“ povedal líder PS. „Keby USA ako súčasť NATO zaútočili na členský štát, asi by to znamenalo, že by sa porušil základný princíp. Stále verím, že riešenie je,“ povedal Raši. Ak by sa EÚ rozhodla podniknúť sankcie voči USA, Únia to podľa Rašiho nemôže zvládnuť. Verí, že medzivládna dohoda medzi SR a USA o spolupráci v oblasti jadrovej energetiky sa dotiahne napriek situácii po vpáde Spojených štátov do Venezuely.