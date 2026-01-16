Koalícia teraz nerieši zavedenie referenda o predčasných voľbách do ústavy, uviedol Raši

BRATISLAVA - V koalícii sa nateraz nediskutuje o téme zavedenia možnosti skrátiť volebné obdobie referendom. Uviedol to predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) v súvislosti s novembrovým vyjadrením premiéra Roberta Fica (Smer-SD), v ktorom apeloval na otvorenie tejto otázky. S možnosťou skrátiť volebné obdobie referendom by však Raši súhlasil. Vyplýva to z jeho vyjadrenia v rozhovore.
„Moje presvedčenie je, že referendum by mohlo skrátiť volebné obdobie,“ vyhlásil. Argumentoval, že na Slovensku sú prísne pravidlá pre referendum. Pripomenul, že na to, aby výsledky referenda boli platné, by sa ho musela zúčastniť nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. „Keby sa ľudia rozhodli a referendum, v ktorom povedia, že majú byť voľby skôr, by bolo platné, tak ide o najväčší mandát, aký môže byť, a s tým by som súhlasil. Nie som za to, aby to mohli urobiť len tak poslanci, keď im to napadne,“ doplnil. O téme sa však podľa Rašiho v koalícii momentálne nerokuje. „Nie je to ani témou koaličných rokovaní a nie je to ani to, čo Slovensko momentálne najviac trápi,“ dodal.
archívne video
Fico na straníckom podujatí v novembri hovoril o téme skrátenia volebného obdobia aj referendom. Vyzval ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD), aby otvoril otázku, či nie je možné vrátiť do ústavy článok, ktorý bude občanom SR garantovať, že môžu vyvolať predčasné parlamentné voľby aj cez referendum. Označil to za povinnosť a dlh voči slovenskej verejnosti. Susko následne avizoval, že sa touto otázkou budú zaoberať a chcú hľadať riešenia, ako by sa to dalo zrealizovať.