Drucker privítal spustenie prijímacích skúšok na FIIT STU pre tretiakov stredných škôl

BRATISLAVA - Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) privítal spustenie prijímacích skúšok pre tretiakov stredných škôl (SŠ) na Fakulte informatiky a informačných technológií (FIIT) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Označil to ako jednu z možností, ako priviesť mladých k štúdiu technických odborov.
„Aj dnes som mal poradu o tom, že potrebujeme podporovať STEM odbory (veda, technika, inžinierstvo, matematika, pozn. TASR). Máme nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. Samozrejme, musíme hovoriť aj o obsahu vzdelávania,“ uviedol Drucker pred piatkovým rokovaním vlády. Deklaroval, že v rezorte budú robiť všetko pre to, aby mala krajina dostatok absolventov technických odborov, ktorí budú pripravení aj pre budúcich investorov.
FIIT STU v Bratislave spúšťa ako prvá fakulta na Slovensku prijímacie skúšky pre tretiakov stredných škôl. Úspešným uchádzačom garantuje prijatie na bakalárske štúdium v akademickom roku 2027/2028. Podmienkou je, aby pred zápisom doložili maturitné vysvedčenie.