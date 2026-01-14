Streda14. január 2026, meniny má Radovan, Radovana, zajtra Dobroslav, Dobroslava

Rok 2026 bude pre školstvo prelomovým, uviedol minister Drucker

Minister školstva, vedy, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker (Hlas-SD) prichádza na výjazdové rokovanie vlády SR v bratislavskej Petržalke.
Minister školstva, vedy, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker (Hlas-SD) prichádza na výjazdové rokovanie vlády SR v bratislavskej Petržalke.
TASR

BRATISLAVA - Rok 2026 bude pre školstvo prelomovým. Slovensko totiž začína s implementáciou najväčšej reformy vzdelávania za posledných 20 rokov. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informoval minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Spolu so štátnymi tajomníkmi Róbertom Zsemberom, Jánom Hrinkom a Jánom Krišandom, ako aj splnomocnencom ministra pre regionálne školstvo Slavomírom Partilom predstavili aj priority rezortu.

Štart reformy

Reforma vzdelávania na Slovensku zahŕňa komplexný súbor zákonov, ktorý schválila vláda a Národná rada SR minulý rok. „Je určený pre to, aby naše deti mali lepšiu šancu na vzdelanie, na lepšiu budúcnosť, aby sa darilo slovenskej ekonomike. Rieši všetky oblasti - od útleho detstva, od toho tzv. predprimárneho vzdelávania aj navštevovania materských škôl, základných, stredných škôl, vysokého školstva a tieto veci nestačia, aby boli popísané niekde v zákonoch, ale treba ich začať implementovať,“ uviedol minister.

Základným pilierom reformy je rovnaká šanca pre každé dieťa už od útleho veku. Postupné rozširovanie povinného predprimárneho vzdelávania má pomôcť znižovať nerovnosti ešte pred nástupom do základnej školy a zároveň garantovať reálne právo na miesto v materskej škole. Za dôležitú zmenu minister považuje aj zavedenie verejných školských obvodov a inštitútu verejného poskytovateľa.

Reforma modernizuje vzdelávanie na stredných a vysokých školách. Na stredných školách sa pripravujú zmeny vrátane povinnej dvojúrovňovej maturity od roku 2027 a posilnenia odborného vzdelávania prostredníctvom centier excelentnosti. Vysoké školy čaká moderný legislatívny rámec s menšou administratívnou záťažou, povinnými doktorandskými školami, väčšou flexibilitou pre študentov a silnejším prepojením štúdia s praxou.

Bezpečie v školách

Osobitná pozornosť smeruje k bezpečiu v školách. Reforma prináša nové nástroje na riešenie nedostatku pedagógov prostredníctvom novej kategórie „učiteľ kandidát“, zrýchlenie procesu atestácií a po prvýkrát v histórii aj systémovú ochranu duševného zdravia učiteľov a žiakov priamo v zákone. Súčasťou zmien je aj posilnenie ich ochrany pred útokmi, nátlakom a ohováraním.

Digitálne školstvo

Cieľom reformy je aj menej byrokracie a prechod k digitálnemu štátu. Jednotná platforma e-Prihlášok a automatizovaná výmena údajov majú odbúrať papierovanie a uvoľniť čas učiteľom na prácu so žiakmi. „Uvedomujem si, že takéto zmeny vyvolávajú otázky. Preto máme jasný harmonogram a dostatočné prechodné obdobia, aby sa školy aj zriaďovatelia vedeli prispôsobiť,“ ubezpečil minister.

Popri samotnej reforme má rezort v roku 2026 viacero konkrétnych priorít. Najzásadnejšou je implementácia kurikulárnej reformy na všetkých základných školách a zároveň pripravenie návrhu zmien pre stredné školy tak, aby sa zmeny prejavili v tom, čo sa deti reálne učia, a aby reforma dávala zmysel v živote, nie len na papieri.

Medzi priority patrí aj bezpečie a prevencia, príprava zákona o ochrane mládeže pred radikalizáciou a extrémizmom, národná stratégia podpory talentov či systematické využívanie umelej inteligencie vo vzdelávaní. Cieľom je, aby umelá inteligencia pomáhala znižovať administratívu, podporovala učenie na mieru a zároveň nevytvárala nové nerovnosti.

Významnou témou bude aj optimalizácia siete základných škôl s nastavením udržateľnej siete a kvalitnej dostupnosti, na ktorej bude rezort pracovať v spolupráci s partnermi podľa memoranda. Ďalšou prioritou je príprava metodiky pre tvorbu školských obvodov, podpora školských klastrov a zlepšenie dostupnosti vzdelávania vrátane vízie a financovania školských autobusov.

Podpora nedostatkových odborov

Rezort sa zároveň zameria na podporu strategických a nedostatkových odborov, bude pokračovať v projektoch desegregácie a rediagnostiky, podporí komunitné vzdelávanie a posilní riadenie škôl na základe dát prostredníctvom projektov ako EduRadar.

Rezort sa v roku 2026 zameria aj na dátovú politiku a informatickú podporu školstva. Revízia zberu a využívania údajov, rozvoj e-Prihlášok, pasportizácia školských objektov a digitalizácia procesov majú priniesť kvalitnejšie dáta a menej administratívy pre školy. Všetky overené informácie o reforme sú dostupné na novom webovom portáli reforma.iedu.sk.

