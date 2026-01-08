Počasie úraduje aj naďalej: Na východe Slovenska platí prvý stupeň kalamitnej situácie

BRATISLAVA - V okresoch Košice-okolie a Trebišov platí pre zhoršené poveternostné podmienky prvý stupeň kalamitnej situácie. Na cestách v okrese Krupina si treba dávať pozor na poľadovicu. Informovala o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnosť.sk.
Vozovky sú na väčšine diaľnic a rýchlostných ciest na území SR zjazdné, povrch je prevažne vlhký až mokrý, v západnej časti krajiny suchý. „Vrstva kašovitého až utlačeného snehu s hrúbkou do troch centimetrov sa nachádza na R3 Sedliacka Dubová - Široká, Nižná - Trstená a na R4 obchvate Svidníka,“ spresnila SSC.
Dodala, že cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné s obmedzeniami. Vo vyšších polohách stredného a východného Slovenska a v častiach Podunajskej nížiny sú pokryté vrstvou čerstvého, kašovitého či utlačeného snehu, v okrese Dunajská Streda miestami aj zľadovateného, s hrúbkou jeden až tri centimetre, lokálne do štyroch až piatich centimetrov.
Horské priechody sú zjazdné s obmedzeniami, povrch vozoviek je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu. Na horských priechodoch Vrchslatina a Látky-Prašivá sa nachádza zľadovatený sneh s hrúbkou do troch centimetrov. Na horských priechodoch Makov, Kremnické Bane, Pezinská Baba, Javorník, Šútovce, Biela Hora, Havran, Veľké Pole, Homôlka, Soroška, Skýcov a Šturec je povrch vozoviek vlhký až mokrý.