Január na Slovensku je chladný a bohatý na sneh: V nížinách pribudlo veľa ľadových dní

BRATISLAVA - Prvá polovica tohtoročného januára je na Slovensku ako celok chladná a na väčšine územia aj pomerne bohatá na sneh. Špecifikom je i veľa ľadových dní v nížinách. V zhodnotení to na sociálnej sieti uviedol Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Zvýraznil najmä situáciu v Hurbanove. „Od 5. januára až do včerajška (14. 1.) bola teplota v tomto meste stále pod bodom mrazu. Inými slovami, v Hurbanove bolo zaznamenaných až 10 ľadových dní v rade,“ uviedli meteorológovia.
„Podobnú sériu ľadových dní v Hurbanove naposledy zaznamenali vo februári 2012, kedy sa teplota pod nulou držala 11 dní v rade,“ priblížili. Pripomenuli tiež, že ešte dlhšie série „hurbanovských ľadových dní“ boli na prelome 30-tych a 40-tych rokov minulého storočia, konkrétne od 28. decembra 1939 do 4. februára 1940 a tiež aj v období 8. januára 1942 až 15. februára 1942, v oboch uvedených prípadoch 39 ľadových dní v rade.