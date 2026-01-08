Richard Raši považuje aktuálny model voľby prezidenta za správny

BRATISLAVA - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) si myslí, že aktuálny model voľby prezidenta je správny. S vyjadreniami o tom, že by sa voľba hlavy štátu mala vrátiť do parlamentu, sa nestotožňuje. Vyplýva to z jeho vyjadrenia v koncoročnom rozhovore pre TASR.
„Keby bol prezident volený parlamentom, tak by bol jeho vazalom. To by sa však nemalo stať. Prezident má právo robiť aj rozhodnutia, ktoré sa vláde nemusia vždy páčiť. A to je dobré, nemalo by byť všetko v rukách jedného orgánu,“ skonštatoval Raši. Upozornil tiež na to, že mnohé z krajín, kde sa predtým prezident volil parlamentnom, prešli k priamej voľbe.
Líder koaličnej SNS Andrej Danko v decembri vyhlásil, že si myslí, že by si mala vrátiť voľba prezidenta do rúk Národnej rady SR. Súčasný model podľa neho spôsobuje v spoločnosti napätie.