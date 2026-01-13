Maďarsko pozná dátum volieb: K urnám sa pôjde v apríli!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BUDAPEŠŤ - Voľby do maďarského Národného zhromaždenia sa uskutočnia v nedeľu 12. apríla 2026. V utorok to na Facebooku oznámil prezident Maďarska Tamás Sulyok.
„V súlade s ustanoveniami Ústavy a Zákona o volebnom konaní som uznesením k tejto veci stanovil všeobecné voľby poslancov na rok 2026. Voľby sa uskutočnia v nedeľu 12. apríla 2026,“ napísal Sulyok. Ako zdôraznil, jedným zo základných pilierov demokracie je právo na slobodnú voľbu a súčasne povzbudil každého, aby ho využil. V Maďarsku upravuje voľbu poslancov príslušný zákon z roku 2011. Voľby sú jednokolové.